GUARDA MUNICIPAL

Suspeito de tráfico é preso com mais de 500 porções de drogas

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Dentro da sacola, os patrulheiros encontraram mais de 500 porções de drogas
Um homem foi preso na tarde de ontem (14), pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), suspeito de tráfico de drogas em Campo Limpo Paulista.

Os guardas Ribeiro, Gonçalves e Hashiba estavam em ronda de rotina pelo bairro Jardim Corcovado e, ao entrarem em uma área comumente usada como ponto de consumo e venda de entorpecentes, dois suspeitos tentaram fugir em alta velocidade.

Durante a tentativa de fuga, um dos homens tentou se livrar de uma sacola, mas ele foi alcançado e detido pelos guardas, que também recolheram o saco plástico.

Dentro da sacola, os patrulheiros encontraram mais de 500 porções de drogas, incluindo o "ice".

Ao todo foram:

103 porções de maconha
199 pedras de crack
199 tubetes de cocaína
9 unidades de Ice

Também foram apreendidos um celular e R$ 109 em dinheiro.

O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia e recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permanece à disposição da Justiça.

