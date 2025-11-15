Um homem foi preso na tarde de ontem (14), pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), suspeito de tráfico de drogas em Campo Limpo Paulista.
Os guardas Ribeiro, Gonçalves e Hashiba estavam em ronda de rotina pelo bairro Jardim Corcovado e, ao entrarem em uma área comumente usada como ponto de consumo e venda de entorpecentes, dois suspeitos tentaram fugir em alta velocidade.
Durante a tentativa de fuga, um dos homens tentou se livrar de uma sacola, mas ele foi alcançado e detido pelos guardas, que também recolheram o saco plástico.
Dentro da sacola, os patrulheiros encontraram mais de 500 porções de drogas, incluindo o "ice".
Ao todo foram:
103 porções de maconha
199 pedras de crack
199 tubetes de cocaína
9 unidades de Ice
Também foram apreendidos um celular e R$ 109 em dinheiro.
O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia e recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permanece à disposição da Justiça.