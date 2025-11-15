15 de novembro de 2025
ACIDENTE FATAL

Mulher de 44 anos morre após capotamento na Anhanguera

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃO/ CCI ARTESP
A vítima dirigia um Jeep Compass
Uma mulher de 44 anos morreu na madrugada deste sábado (15), na Marginal da rodovia Anhanguera, no acesso ao bairro Retiro, em Jundiaí, após bater o carro contra as defensas metálicas e capotar. O óbito foi constatado no local.

De acordo com informações da Agência Reguladora de Transportes de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu por volta das 23h50 desta sexta-feira. Segundo dados apurados no local, o veículo, um Jeep Compass, trafegava pela faixa 1 da pista marginal quando em determinado momento chocou-se com a defensa metálica e sofreu capotamento parando sobre a faixa de rolamento. O Samu constatou óbito no local, por volta das 0h08.

As causas do capotamento serão investigadas.

