A Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) anunciou a realização de mais um varejão noturno, desta vez, na Vila Hortolândia. A novidade integra a comemoração pelo aniversário de 369 anos de Jundiaí e será inaugurada no dia 12 de dezembro (sexta-feira) na Praça Joaquim Soares de Lemos, revitalizada pelas equipes da Prefeitura também como parte da programação de aniversário.
Para participar do novo varejão noturno, que será realizado às sextas-feiras, a SMAAT abriu chamamento público para a composição de 19 vagas, nos seguintes segmentos: frutas, hortaliças, legumes, ervas e temperos, milho e derivados, laticínios, ovos, pastel, caldo de cana, sobremesas, além de manufaturados.
Os interessados podem se inscrever até o domingo (23), por meio do Balcão do Empreendedor, clicando na seção de Serviços. Nesta página, deverão clicar no botão “Agronegócio e Abastecimento” e, em seguida, selecionar “Inscrição varejista noturno”.
Durante a inscrição, o permissionário deverá anexar cópias de documento atualizados como de identificação, CNPJ, comprovante de endereço, atestado de Saúde Ocupacional e atestado de Antecedentes Criminais. Os produtores rurais deverão enviar ainda cópias do Cadastro Ambiental Rural (CAR), comprovante de endereço da unidade de produção agrícola (UPA), matrícula do imóvel, relação de espécies cultivadas e outros.
O sorteio das vagas será realizado no dia 01 de dezembro (segunda-feira), às 14h, na Sala Multiuso do Paço Municipal, que fica na avenida da Liberdade, s/n – Jardim Botânico. A participação do permissionário no sorteio é obrigatória.
“Ampliar as opções de abastecimento no Município é fundamental, porque as feiras não apenas garantem alimentos frescos e de qualidade para a população, mas também geram emprego e renda para os permissionários. Os varejões noturnos já se consolidaram como um grande sucesso, atraindo um público fiel e diversificado, e agora a Vila Hortolândia terá a oportunidade de vivenciar essa experiência”, comentou o diretor do Departamento de Abastecimento, Ezequiel Melo.
Mais informações podem ser conferidas no edital de chamamento público da SMAAT nº 24/205, publicado entre as páginas 37 e 38 da edição 5721 da Imprensa Oficial ou pelos contatos do Departamento de Abastecimento: e-mail depart_abastecimento@jundiai.sp.gov.br ou telefone com WhatsApp (11) 91656-8444.