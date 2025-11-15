A Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) anunciou a realização de mais um varejão noturno, desta vez, na Vila Hortolândia. A novidade integra a comemoração pelo aniversário de 369 anos de Jundiaí e será inaugurada no dia 12 de dezembro (sexta-feira) na Praça Joaquim Soares de Lemos, revitalizada pelas equipes da Prefeitura também como parte da programação de aniversário.

Para participar do novo varejão noturno, que será realizado às sextas-feiras, a SMAAT abriu chamamento público para a composição de 19 vagas, nos seguintes segmentos: frutas, hortaliças, legumes, ervas e temperos, milho e derivados, laticínios, ovos, pastel, caldo de cana, sobremesas, além de manufaturados.

Os interessados podem se inscrever até o domingo (23), por meio do Balcão do Empreendedor, clicando na seção de Serviços. Nesta página, deverão clicar no botão “Agronegócio e Abastecimento” e, em seguida, selecionar “Inscrição varejista noturno”.