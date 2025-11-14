Representantes da 1ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apresentaram a moradores e comerciantes do Centro o programa “ Vizinhança Solidária”. O encontro foi na tarde desta sexta (14) durante a reunião mensal da Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento das Políticas de Desenvolvimento Econômico e Revitalização da Região Central.
O responsável pela apresentação, o cabo PM Ozório, que coordena o programa na área, apresentou a proposta e a ideia do programa que será discutida entre os membros da comissão e demais moradores e comerciantes. Segundo o policial, o programa já está implantado em 25 bairros da área de cobertura do 11° BPM, como Vianelo, Jardim Ipanema, Santa Clara, Terra Nova e Jardim Ana Maria, com foco na colaboração entre vizinhos para fortalecer a segurança local. Segundo Ozório, a iniciativa se baseia na solidariedade, empatia e comunicação rápida.
“Os moradores devem compartilhar informações, alertar a todos sobre atitudes suspeitas e acionar a PM quando necessário. O engajamento da comunidade é fundamental para o sucesso do programa”, ressaltou o policial, que também apresentou dicas de prevenção e explicou como os crimes costumam ocorrer.
Receptividade
Morador do Centro há quatro anos, Adalberto Furlanis, de 47 anos, aprovou a proposta. “A ideia é legal e pode contribuir com a segurança. Se um ajudar o outro, tem tudo para dar certo”, afirmou, dizendo estar curioso para ver como o modelo funcionará na prática.
A reunião faz parte de uma série de ações realizadas pela Prefeitura de Jundiaí no projeto de revitalização da região central. A proposta contempla quatro eixos: zeladoria, habitação, requalificação urbana e mobilidade. Os encontros costumam acontecer às últimas sextas-feiras de cada mês e o momento é utilizado para apresentação de ações já realizadas e discussão de propostas a serem executadas.
O encontro foi realizado na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) com a participação do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Barão de Jundiahy.