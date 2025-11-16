O clima e o solo fértil de Jundiaí vêm favorecendo a produção de frutas vermelhas, especialmente amora e framboesa, em propriedades familiares da região. Com boa adaptação a cultivos em vasos e estufas, essas frutas têm sido destinadas tanto ao consumo in natura quanto à produção de geleias, licores e outros derivados, que agregam valor ao trabalho rural. A expectativa de alguns produtores é de até triplicar a produção dentro de alguns anos.
Entre os produtores está o casal Eva Vilma Manchini de Campos e Willians Gomes de Campos, que iniciou o plantio em setembro de 2022. “Temos 50 pés de framboesa heritage, 30 de amora Tupy e 30 de amora Xingu. As framboesas produzem de 150 a 200 gramas por pé e as amoras podem chegar a 400 gramas”, conta Eva. O foco não é a venda da fruta fresca, mas a fabricação de geleias artesanais. A produtora adiantou que pretende ampliar o cultivo: “A expectativa é aumentar a produção com melhorias no manejo e novas espécies de framboesa e amora que sejam mais produtivas por pé”, ressaltou a produtora, que também planta morangos, mirtilos e physalis, todos livres de agrotóxico.
Eva e Willians têm mais de 100 pés de amora e framboesa, de variadas espécies, em propriedade
Quem também aposta no segmento é Ricardo Paulino, com 200 pés de framboesa e 600 de amora. Ele vende bandejas de 120 gramas por R$ 20 e destaca que as condições climáticas locais prolongam a safra. “Jundiaí produz framboesa até melhor do que o Sul. O clima favorece e conseguimos colher por mais tempo”, afirma. A expectativa é alcançar 1,2 kg por planta de framboesa e até 2 kg de amora. “Essas frutas são ótimas para geleias. Também vendo elas congeladas, licor e in natura, aproveitando quase toda a safra”, explica o produtor, que afirmou ter 20% do faturamento oriundo dessas frutas. Tradicional produtor de morangos há 48 anos, Ricardo planeja ampliar ainda mais o cultivo de frutas vermelhas: “Dependendo dos resultados deste ano, quero triplicar o plantio.”
Em números
Segundo a Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), Jundiaí conta atualmente com três produtores de amora e framboesa. A produção ainda é de pequena escala e, majoritariamente, voltada ao processamento para geleias, doces e compotas, restando menor volume para venda in natura. A pasta reforça que clima e solo favorecem o cultivo e que as frutas agregam valor às propriedades, especialmente as integradas ao Turismo Rural.
A secretária da SMAAT, Marcela Moro, destaca o impacto econômico da diversificação agrícola. “A diversificação de culturas proporciona renda contínua ao trabalhador rural ao longo do ano. Além da uva Niagara Rosada, nosso carro-chefe, outras frutas como framboesa e amora vêm se somando ao caqui, pêssego, morango, goiaba e pitaya. Esses cultivos são ainda mais bem aproveitados no turismo rural, que agrega valor por meio das frutas in natura, dos doces e geleias e das experiências oferecidas aos visitantes.”