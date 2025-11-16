O clima e o solo fértil de Jundiaí vêm favorecendo a produção de frutas vermelhas, especialmente amora e framboesa, em propriedades familiares da região. Com boa adaptação a cultivos em vasos e estufas, essas frutas têm sido destinadas tanto ao consumo in natura quanto à produção de geleias, licores e outros derivados, que agregam valor ao trabalho rural. A expectativa de alguns produtores é de até triplicar a produção dentro de alguns anos.

Entre os produtores está o casal Eva Vilma Manchini de Campos e Willians Gomes de Campos, que iniciou o plantio em setembro de 2022. “Temos 50 pés de framboesa heritage, 30 de amora Tupy e 30 de amora Xingu. As framboesas produzem de 150 a 200 gramas por pé e as amoras podem chegar a 400 gramas”, conta Eva. O foco não é a venda da fruta fresca, mas a fabricação de geleias artesanais. A produtora adiantou que pretende ampliar o cultivo: “A expectativa é aumentar a produção com melhorias no manejo e novas espécies de framboesa e amora que sejam mais produtivas por pé”, ressaltou a produtora, que também planta morangos, mirtilos e physalis, todos livres de agrotóxico.