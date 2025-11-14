A empresa, que está instalada em Jundiaí há cinco anos, atua com transporte internacional nos modais aéreo, marítimo e rodoviário, além de desembaraço aduaneiro e soluções integradas de tecnologia para gestão da cadeia de suprimentos. A Task Logistics atende clientes de destaque, como Bollhoff, Horiba e Nifast, e foi representada na visita pela gerente comercial Evelisy Peres e Geovane Vergara, de vendas internas.

Representantes da empresa Task Logistics, especializada em serviços de comércio exterior e operações logísticas, visitaram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí para conhecer mais sobre o programa Desenvolve+ e discutir novas possibilidades de parceria com o município.

Durante o encontro, os representantes da empresa foram recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, pelo assessor da pasta, Mark Willian, e pelo diretor de Fomento à Indústria e Serviços, Gilson Pichioli.

O objetivo da reunião foi fortalecer o relacionamento entre o poder público e o setor logístico local, ampliando oportunidades de integração com programas de fomento, desenvolvimento social e qualificação profissional, entre eles o Comex Experience Day, iniciativa que aproxima jovens da rotina das empresas do segmento de comércio exterior e logística. “Jundiaí é um dos principais polos logísticos do Sudeste e tem buscado, por meio do Desenvolve+, estreitar a relação com as empresas locais, oferecendo suporte, desburocratização e incentivo à inovação. O diálogo com o setor privado é essencial para a geração de empregos e para o desenvolvimento sustentável da cidade”, destacou Humberto Cereser.

O diretor de Fomento à Indústria e Serviços, Gilson Pichioli, reforçou a importância da aproximação com empresas já instaladas no município. “Empresas como a Task Logistics demonstram o potencial de Jundiaí para atrair e manter investimentos de alta performance. Nosso papel é garantir que o ambiente de negócios continue favorável e promova oportunidades de crescimento para todos.”