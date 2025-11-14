14 de novembro de 2025
SETOR LOGÍSTICO

Jundiaí e Task Logistics fortalecem diálogo para novas parcerias

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMJ
Geovane Vergara, Humberto Cereser, Mark Willian, Evelisy Peres, Gilson Pichioli
Geovane Vergara, Humberto Cereser, Mark Willian, Evelisy Peres, Gilson Pichioli

Representantes da empresa Task Logistics, especializada em serviços de comércio exterior e operações logísticas, visitaram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí para conhecer mais sobre o programa Desenvolve+ e discutir novas possibilidades de parceria com o município.

A empresa, que está instalada em Jundiaí há cinco anos, atua com transporte internacional nos modais aéreo, marítimo e rodoviário, além de desembaraço aduaneiro e soluções integradas de tecnologia para gestão da cadeia de suprimentos. A Task Logistics atende clientes de destaque, como Bollhoff, Horiba e Nifast, e foi representada na visita pela gerente comercial Evelisy Peres e Geovane Vergara, de vendas internas.

Durante o encontro, os representantes da empresa foram recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, pelo assessor da pasta, Mark Willian, e pelo diretor de Fomento à Indústria e Serviços, Gilson Pichioli.

O objetivo da reunião foi fortalecer o relacionamento entre o poder público e o setor logístico local, ampliando oportunidades de integração com programas de fomento, desenvolvimento social e qualificação profissional, entre eles o Comex Experience Day, iniciativa que aproxima jovens da rotina das empresas do segmento de comércio exterior e logística. “Jundiaí é um dos principais polos logísticos do Sudeste e tem buscado, por meio do Desenvolve+, estreitar a relação com as empresas locais, oferecendo suporte, desburocratização e incentivo à inovação. O diálogo com o setor privado é essencial para a geração de empregos e para o desenvolvimento sustentável da cidade”, destacou Humberto Cereser.

O diretor de Fomento à Indústria e Serviços, Gilson Pichioli, reforçou a importância da aproximação com empresas já instaladas no município. “Empresas como a Task Logistics demonstram o potencial de Jundiaí para atrair e manter investimentos de alta performance. Nosso papel é garantir que o ambiente de negócios continue favorável e promova oportunidades de crescimento para todos.”

A gerente comercial da Task Logistics, Evelisy Peres, ressaltou o acolhimento e a sinergia identificada durante o encontro. “Foi inspirador conhecer o secretário Humberto Cereser, que, com tamanha sabedoria e sensibilidade, nos deu uma verdadeira aula sobre agir pelo coletivo e inspirar mudanças reais. A equipe também nos orientou sobre projetos sociais e oportunidades de engajamento. A Task Logistics acredita em parcerias que geram impacto positivo e fortalecem o ecossistema local”, afirmou.

