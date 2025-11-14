O Maxi Shopping Jundiaí recebe, até 30 de novembro, uma exposição de artesanatos em prol da Amarati, instituição sem fins lucrativos que há mais de 35 anos presta atendimento transdisciplinar a pessoas com deficiências decorrentes de lesões neurológicas.

A mostra reúne uma variedade de produtos confeccionados por artesãs de Jundiaí, incluindo enfeites e árvores de Natal (com peças a partir de R$ 20), velas decorativas, acessórios artesanais, itens para bebês, peças bordadas, terços, escapulários de porta, escalda-pés, carteiras feitas à mão, panos de prato e opções de costura criativa. É uma ótima oportunidade para antecipar as compras de fim de ano, apoiar o trabalho local e contribuir com a causa da instituição.

