A Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) da Prefeitura de Itupeva divulgou novas vagas para a vacinação antirrábica gratuita de cães e gatos, com agendamento on-line. A ação segue em formato de ponto fixo, garantindo mais comodidade e organização para os tutores e maior segurança para os animais.
As novas datas de vacinação disponíveis são: 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de novembro. Os tutores interessados devem realizar o agendamento prévio pelo site oficial da Prefeitura de Itupeva. A imunização ocorre no Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, localizado na Rua Quinze de Novembro, 451 – Das Paineiras.
A vacinação é obrigatória e fundamental para a prevenção da raiva, uma zoonose grave que pode ser transmitida aos seres humanos. Podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade, desde que estejam saudáveis e sem sinais de doenças no momento da aplicação.