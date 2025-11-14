14 de novembro de 2025
ITUPEVA

Vagas para vacinação antirrábica já estão disponíveis

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ Prefeitura de Itupeva
As novas datas de vacinação disponíveis são: 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de novembro
A Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) da Prefeitura de Itupeva divulgou novas vagas para a vacinação antirrábica gratuita de cães e gatos, com agendamento on-line. A ação segue em formato de ponto fixo, garantindo mais comodidade e organização para os tutores e maior segurança para os animais.

As novas datas de vacinação disponíveis são: 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de novembro. Os tutores interessados devem realizar o agendamento prévio pelo site oficial da Prefeitura de Itupeva. A imunização ocorre no Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, localizado na Rua Quinze de Novembro, 451 – Das Paineiras.

A vacinação é obrigatória e fundamental para a prevenção da raiva, uma zoonose grave que pode ser transmitida aos seres humanos. Podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade, desde que estejam saudáveis e sem sinais de doenças no momento da aplicação.

