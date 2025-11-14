Como parte da programação do Mês da Consciência Negra, famílias acompanhadas pelo CRAS Leste, participantes do Programa Criança Feliz, viveram uma experiência especial de aprendizado e valorização cultural durante o passeio pela Rota-Afro de Jundiaí, um percurso turístico e cultural que celebra a história e o legado da comunidade negra no município.

A atividade foi organizada pelo Comitê Gestor Municipal da Primeiríssima Infância, em uma ação conjunta entre as secretarias de Desenvolvimento e Assistência Social, Saúde e Cultura, reforçando o caráter intersetorial das políticas públicas voltadas ao cuidado integral das famílias e ao desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos.

Durante o passeio, as mães e crianças percorreram espaços simbólicos de Jundiaí, guiadas por agentes culturais e artistas locais que apresentaram intervenções de dança, teatro e música, além de relatos sobre a trajetória do povo negro na cidade. A cada parada, os participantes foram convidados a refletir sobre temas como representatividade, diversidade cultural e combate ao racismo.