Nesta última semana, o Governo do Estado de São Paulo afirmou que um trabalho integrado na Capital colocou fim à Cracolândia, local onde usuários de crack se reuniam na Capital. De acordo com informações do estado, o esvaziamento da área na rua dos Protestantes, que concentrava o maior número de pessoas em situação de rua fazendo uso da droga, no Centro da Capital, completa seis meses.

Em Jundiaí, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), entre janeiro e outubro de 2025, foram registrados 1.804 atendimentos no Centro POP, equipamento responsável pelo atendimento especializado à população em situação de rua. O JJ pediu dados específicos do mês de maio, quando ocorreu a operação no Centro de São Paulo que dispersou a Cracolândia, mas esse número específico não foi enviado.

Ainda em maio, no dia 16, após ações mais contundentes na Cracolândia, o jornal Folha de São Paulo divulgou uma matéria sobre o aumento visível de pessoas em situação de rua em Jundiaí, estação final de uma linha de trem que parte da Capital. Na época, a Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social de Jundiaí afirmou que o acolhimento inicial a pessoas em situação de rua feito pelo Centro POP registrou aumento pontual no número de pessoas vindas da Capital.