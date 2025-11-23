Nesta última semana, o Governo do Estado de São Paulo afirmou que um trabalho integrado na Capital colocou fim à Cracolândia, local onde usuários de crack se reuniam na Capital. De acordo com informações do estado, o esvaziamento da área na rua dos Protestantes, que concentrava o maior número de pessoas em situação de rua fazendo uso da droga, no Centro da Capital, completa seis meses.
Em Jundiaí, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), entre janeiro e outubro de 2025, foram registrados 1.804 atendimentos no Centro POP, equipamento responsável pelo atendimento especializado à população em situação de rua. O JJ pediu dados específicos do mês de maio, quando ocorreu a operação no Centro de São Paulo que dispersou a Cracolândia, mas esse número específico não foi enviado.
Ainda em maio, no dia 16, após ações mais contundentes na Cracolândia, o jornal Folha de São Paulo divulgou uma matéria sobre o aumento visível de pessoas em situação de rua em Jundiaí, estação final de uma linha de trem que parte da Capital. Na época, a Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social de Jundiaí afirmou que o acolhimento inicial a pessoas em situação de rua feito pelo Centro POP registrou aumento pontual no número de pessoas vindas da Capital.
Ainda segundo a Smads, no mesmo período, de janeiro e outubro deste ano, o Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) realizou 6.271 abordagens em diferentes pontos da cidade, sendo que a mesma pessoa pode ser abordada mais de uma vez no mesmo dia. Ainda, entre janeiro e outubro de 2025, o município também efetivou 1.227 recâmbios, serviço que auxilia, mediante manifestação voluntária da pessoa atendida, o retorno ao município de origem ou local onde possua vínculos familiares ou de apoio. Por ser uma decisão pessoal do usuário, o volume de recâmbios acompanha o perfil e o interesse manifestado por cada indivíduo, refletindo dinâmicas próprias da população atendida. A prefeitura acrescenta que o Centro POP e o Seas seguem atuando diariamente, com equipes técnicas qualificadas.
VEJA MAIS:
- Jundiaí: alta de moradores de rua com esvaziamento da cracolândia
- Com cracolândia vazia, usuários se espalham pelo centro
A mudança
A rua dos Protestantes concentrava um alto número de pessoas em cena aberta de uso de crack e essa desocupação acontece desde maio. O estado atribui o esvaziamento a um trabalho integrado, entre segurança, saúde e desenvolvimento social, com o apoio da prefeitura da cidade. Entre as ações, a desocupação da Favela do Moinho, local próximo onde, segundo o Estado, havia movimentação do tráfico, acolhimentos e atendimentos a pessoas em situação de rua e a nova sede administrativa do Governo de São Paulo, que será no Centro.
O governador do estado, Tarcísio de Freitas, comemora o esvaziamento da Cracolândia. “O que aconteceu com a Cracolândia não foi mágica. Foi trabalho coordenado, com inteligência e com objetivos muito claros: cuidar das pessoas, combater o crime e devolver o centro de São Paulo ao cidadão. A diferença é que nós não enxergamos a região como apenas um lugar, mas como uma questão socialmente complexa que exige segurança, saúde e dignidade trabalhando juntas. E o resultado está aqui. O que parecia impossível, está acontecendo aqui em São Paulo”, afirma.
O JJ questionou a gestão estadual sobre a vinda de pessoas em situação de rua para Jundiaí e o suporte que é oferecido ao município. Em nota, o Governo de São Paulo afirma que não houve deslocamento de usuários para outras localidades, mas sim a desarticulação definitiva da antiga cena aberta de uso no centro da Capital, após trabalho técnico e integrado, conduzido pela atual gestão estadual em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Deste modo, segundo a nota, pessoas que antes migravam de outras cidades para a região central passaram a permanecer em seus municípios de origem, o que pode gerar a percepção de aumento local.
A nota informa que, em Jundiaí, as forças de segurança estão empenhadas no combate ao tráfico de drogas local, o que permitiu retirar das ruas 1,2 tonelada de entorpecentes nos primeiros nove meses do ano.
Na Capital, segundo dados da SSP, as ações integradas em Campos Elíseos e Santa Cecília reduziram, de maio até setembro deste ano, em 63% (3,5 mil em 2022 ante 1,3 mil em 2025) os roubos e em 29,8% (6,2 mil para 4,4 mil) o total de furtos e roubos somados desde 2022, uma das maiores quedas da história recente do Centro de São Paulo.
Ainda segundo o Governo de São Paulo, os pontos de uso aberto de entorpecentes em todo o estado são monitorados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) e ações são continuamente realizadas de maneira integrada aos municípios visando replicar a metodologia empregada na antiga “Cracolândia”. Ou seja, desarticular organizações criminosas que financiam os fluxos e recuperar as pessoas em situação de dependência química por meio de ações sociais e de saúde, após um trabalho de qualificação de cada usuário.
A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) informa que ampliou a estrutura de proteção social para famílias afetadas pelo uso de drogas, integrando serviços de acolhimento terapêutico e prevenção comunitária. Para auxiliar os municípios, o Estado entregou 13 novas Casas Terapêuticas desde 2023. Além disso, o Espaço Prevenir, que é voltado para o atendimento e apoio a familiares de dependentes químicos e também para pessoas que já completaram o tratamento em comunidades ou casas terapêuticas, também fortalece a rede.