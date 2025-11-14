O Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) da Prefeitura de Jundiaí promove neste sábado (15) mais uma feirinha de adoção de cães e gatos, em parceria com o curso de Medicina Veterinária do Unianchieta. O evento acontece das 9h às 12h, no Hospital Veterinário da instituição, localizado na avenida Dr. Adoniro Ladeira, nº 94 – Portaria 2, Vila Nova Jundiainópolis.
Os animais disponíveis para adoção são acolhidos e assistidos pelo Debea e, nesta sexta-feira (14), receberão banho e tosa realizados pelos alunos da faculdade, em uma ação que também faz parte das atividades práticas do curso.
De acordo com a diretora do departamento, Francine Galeoti, o evento é mais uma iniciativa para incentivar a adoção responsável e fortalecer as parcerias com instituições de ensino.
“As feirinhas são oportunidades importantes para aproximar a população dos animais que estão sob nossos cuidados e aguardam um novo lar. Essa parceria com a Faculdade Anchieta também contribui para a formação dos futuros profissionais da área, que vivenciam na prática a importância do bem-estar animal”, afirma Francine.
A adoção é gratuita, e os interessados passam por uma breve entrevista antes da assinatura do termo de responsabilidade.
O Debea atua continuamente na promoção do bem-estar e da proteção dos animais em situação de vulnerabilidade, oferecendo atendimento veterinário básico, campanhas de adoção e programas de controle populacional. Além disso, o departamento mantém parcerias com instituições de ensino e organizações da sociedade civil, reforçando o compromisso de Jundiaí com políticas públicas voltadas à causa animal.