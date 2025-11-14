O Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) da Prefeitura de Jundiaí promove neste sábado (15) mais uma feirinha de adoção de cães e gatos, em parceria com o curso de Medicina Veterinária do Unianchieta. O evento acontece das 9h às 12h, no Hospital Veterinário da instituição, localizado na avenida Dr. Adoniro Ladeira, nº 94 – Portaria 2, Vila Nova Jundiainópolis.

Os animais disponíveis para adoção são acolhidos e assistidos pelo Debea e, nesta sexta-feira (14), receberão banho e tosa realizados pelos alunos da faculdade, em uma ação que também faz parte das atividades práticas do curso.

