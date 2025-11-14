A Prefeitura de Jundiaí segue avançando com as ações do programa “Operação Contra Enchentes”. Desta vez, as intervenções foram realizadas no Jardim Danúbio, região da Vila Rio Branco. As equipes de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) executaram a ampliação das bocas de lobo nas ruas João Café Filho e Nereu Ramos, aumentando a capacidade de captação das águas pluviais.

Os serviços incluíram a expansão das caixas coletoras, o que melhora o escoamento da água em períodos de chuva intensa. “Essas intervenções são fundamentais para aprimorar o sistema de drenagem e reduzir os impactos causados pelas chuvas mais fortes, especialmente em pontos críticos da cidade”, explicou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.