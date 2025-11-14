A Prefeitura de Jundiaí segue avançando com as ações do programa “Operação Contra Enchentes”. Desta vez, as intervenções foram realizadas no Jardim Danúbio, região da Vila Rio Branco. As equipes de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) executaram a ampliação das bocas de lobo nas ruas João Café Filho e Nereu Ramos, aumentando a capacidade de captação das águas pluviais.
Os serviços incluíram a expansão das caixas coletoras, o que melhora o escoamento da água em períodos de chuva intensa. “Essas intervenções são fundamentais para aprimorar o sistema de drenagem e reduzir os impactos causados pelas chuvas mais fortes, especialmente em pontos críticos da cidade”, explicou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.
Ao todo, cinco bocas de lobo foram ampliadas, representando um avanço importante no sistema de drenagem do bairro.
“Realizamos a duplicação e, em alguns trechos, até a triplicação das bocas de lobo para aumentar a captação das águas superficiais. Essa melhoria contribui para o escoamento, especialmente por se tratar de uma área mais baixa”, destacou o diretor do Departamento de Zeladoria e Conservação da Smisp, Marcos Mamede.
De acordo com a aecretaria, as obras integram o conjunto de ações já realizadas na região, como o redimensionamento de tubulações e a execução de novas galerias pluviais em ruas próximas.