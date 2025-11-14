Segundo a promotora, “sempre que crianças são afastadas do convívio familiar por violação de direitos, o MP assume a defesa delas e tem o dever de promover as ações e medidas jurídicas necessárias para sua proteção”.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu um procedimento para apurar o caso do menino de 10 anos que denunciou ter sofrido maus-tratos praticados pelos próprios pais, em Jundiaí. Em nota, a promotora da Infância e Juventude, Ana Beatriz Sampaio Vieira, afirmou que o órgão irá coletar informações junto à rede protetiva, com órgãos de saúde, educação, assistência social e Conselho Tutelar. A partir disso, “proporá a ação adequada ao caso, inclusive a destituição do poder familiar”, caso sejam confirmados os descumprimentos dos deveres parentais.

A reportagem entrou em contato com o Hospital Universitário (HU), onde o menino está internado desde quinta-feira (13), junto ao seu irmão. O HU informou que os menores M. e R. continuam internados, ambos com quadro de saúde estável. A instituição afirmou que eles “recebem todo o suporte necessário, com acompanhamento contínuo de equipe multidisciplinar para garantir cuidado integral e humanizado”.

O caso

O caso veio à tona na quinta-feira (12), quando um homem de 43 anos e sua esposa, de 37, foram presos em uma escola particular na Vila Municipal. O menino, filho adotivo do casal, relatou agressões constantes praticadas pela mãe, que utilizava uma raquete para feri-lo como castigo. Ele contou ainda que era obrigado a passar noites trancado em posição de flexão, apenas de cueca, sem alimentação e impedido de dormir. Também afirmou ter tido cabelos arrancados, testículos apertados e de ser mantido sem banho por até duas semanas. O irmão confirmou as agressões e mostrou cicatrizes no corpo, alegando também ter sido agredido. Após ser resgatado, o menino foi levado ao (HU), onde exames clínicos constataram múltiplas fraturas e alterações abdominais.