Os profissionais do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) são referência em qualidade e têm contribuído significativamente para o avanço da ortopedia e da medicina em geral. Um exemplo desse compromisso é o trabalho desenvolvido pelo médico ortopedista e especialista em cirurgia de ombro e cotovelo do HSV, Dr. Rodrigo Beraldo, que, neste semestre, defendeu sua tese de doutorado na Universidade de São Paulo (USP), apresentando resultados inovadores sobre o uso da telemedicina na avaliação de pacientes com síndrome do manguito rotador, um conjunto de lesões conhecidas popularmente como tendinites de ombro.

O estudo teve como objetivo comparar a eficácia da avaliação médica realizada por telemedicina em relação à consulta presencial. Para isso, foram analisados 64 pacientes da capital paulista, divididos em dois grupos: um submetido ao atendimento presencial e outro avaliado tanto presencialmente quanto por telemedicina.

Durante as consultas, foram realizados testes de exame físico e de conduta médica, com foco na definição do tratamento mais adequado, sendo cirúrgico, não cirúrgico ou fisioterápico. Segundo o Dr. Beraldo, os resultados foram expressivos. “Concluímos que a telemedicina, para a indicação de pacientes com tendinite e lesões nos tendões do ombro, é tão eficaz quanto a consulta presencial”, explicou o médico.