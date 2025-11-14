A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria de Cultura, realizou nesta semana, no Espaço Expressa, o último encontro com as candidatas à Corte da Uva 2026 e ao concurso Miss Pérola Negra 2025. As postulantes assistiram à peça teatral “Fevo – O corpo que eu habito você não mora mais” e fizeram as fotos oficiais dos eventos.

CONFIRA AS FOTOS DAS CANDIDATAS DA CORTE DA UVA E MISS PÉROLA NEGRA

A Corte da Uva tem 23 candidatas e o júri, composto por cinco integrantes, escolherá a rainha da Festa da Uva, 1ª e 2ª princesas neste sábado (15), às 19h. No mesmo horário, só que no domingo (16), a comissão julgadora (também composta por cinco pessoas) indicará a Miss Pérola Negra, que possui nove candidatas.