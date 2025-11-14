A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria de Cultura, realizou nesta semana, no Espaço Expressa, o último encontro com as candidatas à Corte da Uva 2026 e ao concurso Miss Pérola Negra 2025. As postulantes assistiram à peça teatral “Fevo – O corpo que eu habito você não mora mais” e fizeram as fotos oficiais dos eventos.
CONFIRA AS FOTOS DAS CANDIDATAS DA CORTE DA UVA E MISS PÉROLA NEGRA
A Corte da Uva tem 23 candidatas e o júri, composto por cinco integrantes, escolherá a rainha da Festa da Uva, 1ª e 2ª princesas neste sábado (15), às 19h. No mesmo horário, só que no domingo (16), a comissão julgadora (também composta por cinco pessoas) indicará a Miss Pérola Negra, que possui nove candidatas.
Segundo William Ramos, diretor da Secretaria de Cultura de Jundiaí, ambos os júris são ecléticos, formados por especialistas em diversas áreas. “Todas as candidatas serão avaliadas pela simpatia, desenvoltura na hora de se expressar e como entram e saem do palco. Para isso, realizamos nos ensaios anteriores vários treinamentos e conversas, para que elas fiquem preparadas e entendam a importância dos dois concursos para Jundiaí. Estou certo que as escolhidas serão as melhores para cumprirem os compromissos da melhor forma possível”, revelou.
A Miss Pérola Negra iniciará sua trajetória após o resultado do concurso, no domingo, e cumprirá importantes agendas representando o município até novembro do ano que vem, quando novo evento elegerá sua sucessora. Já as integrantes da Corte da Uva cumprirão uma agenda de compromissos antes e durante a 41ª Festa da Uva de Jundiaí e a 12ª Expo Vinhos 2026.
Festa da Uva terá 4 finais de semana
A edição de 2026 contará novamente com quatro finais de semana, no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, com cerimônia de abertura marcada para o dia 15 de janeiro (quinta-feira). Já a programação segue com entrada gratuita nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 01, 06, 07 e 08 de fevereiro. Às sextas-feiras, a Festa vai das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.
“A edição histórica de 2025 foi mais uma consagração da vocação da Festa da Uva e Expo Vinhos de Jundiaí como espaço de celebração e convivência entre as famílias e amigos. Para a edição do próximo ano, a expectativa é superar o público recorde de 314 mil visitantes e celebrar as nossas tradições agrícolas e culturais, sempre com o convite ao público para que contribuam com a Ação Solidária da Fundo Social de Solidariedade (Funss), por meio da doação de alimentos dentro do prazo de validade”, comentou o prefeito Gustavo Martinelli.
A Festa da Uva e Expo Vinhos de Jundiaí é uma realização da Prefeitura de Jundiaí com coorganização da Associação Agrícola de Jundiaí.