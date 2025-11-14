14 de novembro de 2025
GUARDA MUNICIPAL

Recados ameaçadores e visita indesejada mandam o ex para a cadeia

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O ex foi levado para o Plantão, onde acabou preso
Um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva, ao ir até a casa da ex-companheira discutir com o pai dela, na noite desta quinta-feira (13). A prisão foi feita pela Guarda Municipal, após a vítima apertar o 'botão do pânico' por meio de aplicativo. Aos GMs, ela também contou que ele vem há algum tempo lhe perseguindo, rondando seu local de trabalho e também mandando recados ameaçadores.

Com o acionamento do 'botão do pânico', foram deslocados para o local os GMs Leonarde, Nabor e Maurivan. Ao chegarem na residência da vítima, se depararam com o ex-companheiro dela, que havia acabado de ter uma discussão com o ex-sogro.

Questionados sobre o motivo de estar ali e sobre a medida protetiva, ele contou que sabia que estava proibido de ir até a casa dela, mas que precisava conversar com o pai da ex.

A mulher, por sua vez, contou que vem fazendo ameaças por meio de recados enviados através de familiares e conhecidos, e ainda tem a vigiado em seu local de trabalho.

Com a medida protetiva em mãos, apresentada pela vítima, os guardas deram voz de prisão ao ex, que foi conduzido ao Plantão Policial, onde ficou preso.

