Um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva, ao ir até a casa da ex-companheira discutir com o pai dela, na noite desta quinta-feira (13). A prisão foi feita pela Guarda Municipal, após a vítima apertar o 'botão do pânico' por meio de aplicativo. Aos GMs, ela também contou que ele vem há algum tempo lhe perseguindo, rondando seu local de trabalho e também mandando recados ameaçadores.

Com o acionamento do 'botão do pânico', foram deslocados para o local os GMs Leonarde, Nabor e Maurivan. Ao chegarem na residência da vítima, se depararam com o ex-companheiro dela, que havia acabado de ter uma discussão com o ex-sogro.

Questionados sobre o motivo de estar ali e sobre a medida protetiva, ele contou que sabia que estava proibido de ir até a casa dela, mas que precisava conversar com o pai da ex.