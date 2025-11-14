O Time Jundiaí também conquistou o quinto lugar nas provas de 200m medley masculino e 50m livre masculino, ambas com Vitor Salles. Beatriz Bersi completou o elenco jundiaiense e ficou em sétimo lugar nos 100m peito.

Cinco atletas do Time Jundiaí de Natação subiram ao pódio do Campeonato Paulista Infantil, disputado nesta semana em Catanduva. O melhor resultado do grupo comandado pelo técnico Marcelo Francisco foi o segundo lugar no revezamento 4x50m livre masculino. A equipe medalhista de prata foi formada por Davi Mantovani, Vitor Salles, Guilherme Moreira e Gabriel Máximo.

Segundo o treinador Marcelo Francisco, o Campeonato Paulista Infantil reuniu 502 atletas de 56 entidades esportivas. “Fizemos uma campanha excepcional. A prata no revezamento foi inédita para nossa equipe em provas estaduais. Além dos pódios e da pontuação conquistada, os atletas melhoraram seus tempos e chegam ainda mais confiantes para o Campeonato Brasileiro Infantil, que acontecerá de 25 a 29 de novembro, no Rio de Janeiro”, destacou.

O técnico também avaliou o ano de 2025 de forma bastante positiva. “No primeiro semestre, ficamos em primeiro lugar na classificação geral da Copa SP, que teve 800 inscritos de mais de 40 equipes. No Brasileiro de Inverno, chegamos a quatro finais, e no Estadual tivemos vários atletas entre os dez melhores colocados”, completou.

Atualmente, três nadadores do Time Jundiaí estão disputando o Campeonato Brasileiro Juvenil, em Vitória (ES), que termina no dia 15 de novembro. Já na Copa SP de Votuporanga, de 14 a 16 deste mês, o time será representado por 41 atletas.