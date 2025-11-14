Um ladrão procurado pela Justiça foi capturado no Jardim São Bento, em Jundiaí, nesta quinta-feira (13), por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM), da 1ª Cia do 49° Batalhão.
Os PMs receberam informações sobre um criminoso caçado pela Justiça, que estaria vivendo no Jardim São Bento, na região da Vila Arens.
De posse das características dele e do endereço informado, os agentes foram para o local e passaram a patrulhar, até que localizaram um suspeito.
Durante a abordagem e checagem aos seus dados pessoais, os militares confirmaram se tratar do alvo, procurado pelo artigo 155.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.