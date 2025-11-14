Um ladrão procurado pela Justiça foi capturado no Jardim São Bento, em Jundiaí, nesta quinta-feira (13), por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM), da 1ª Cia do 49° Batalhão.

Os PMs receberam informações sobre um criminoso caçado pela Justiça, que estaria vivendo no Jardim São Bento, na região da Vila Arens.

De posse das características dele e do endereço informado, os agentes foram para o local e passaram a patrulhar, até que localizaram um suspeito.