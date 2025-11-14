A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece em Belém, capital do Pará, entre 10 e 21 de novembro de 2025, já mobiliza cidades de todo o país e Jundiaí é uma delas. A Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do programa Escola da Gente, vem se destacando com iniciativas que unem sustentabilidade, inovação pedagógica e cuidado com as pessoas, transformando as escolas em verdadeiros territórios vivos de aprendizagem.
Um vídeo com o resumo das boas práticas desenvolvidas nas escolas municipais de Jundiaí será apresentado na Mostra de Cinema Infantojuvenil pelo Clima, durante a COP30, no dia 15 de novembro. A participação, representada pela supervisora do Núcleo de Sustentabilidade da Secretaria Municipal de Educação (SME), Marina Formis de Oliveira, marca o reconhecimento internacional do trabalho da Educaçãono município, que tem promovido ações inovadoras para integrar a educação climática ao cotidiano escolar e fortalecer o vínculo das crianças com o meio ambiente.
Entre as diversas ações desenvolvidas pela SME e que seguem os princípios ESG estão as hortas escolares, que incluem o cultivo e o uso de Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs) na alimentação e nas práticas pedagógicas, o programa Escola Verde, que já plantou quase 300 mudas de árvores apenas neste ano, o meliponário, projeto com abelhas sem ferrão que ensina sobre polinização, biodiversidade e o poder do coletivo, e o Cardápio Pedagógico, portal do Núcleo de Sustentabilidade que reúne ferramentas, práticas e informações para apoiar educadores e ampliar o alcance das ações de educação ambiental na rede municipal. Os parques naturalizados e os elementos naturais nas áreas externas também aproximam as crianças do meio ambiente e fortalecem o vínculo com a natureza desde a infância.
Essas iniciativas fazem parte de um conjunto de soluções baseadas na natureza, que tornam Jundiaí mais resiliente às mudanças do clima. A transformação nasce da mobilização coletiva, com escolas e comunidades engajadas em práticas de educação ambiental. “Construímos uma rede de educadores e comunidade, aprendendo de forma sistêmica sobre águas, resíduos, fauna, flora e os ODSs, ampliando repertórios, inspirando professores e socializando boas práticas. No programa Escola da Gente, cultivamos o futuro dos estudantes e dos nossos educadores, despertando consciência, solidariedade e o cuidado que o mundo precisa”, destaca a secretária Priscila Costa.
Também neste ano, a Fábrica das Infâncias Japy sediou duas edições da COPinha Japy – a COP30 das Crianças de Jundiaí, reunindo estudantes do Ensino Fundamental em um espaço de escuta ativa sobre as mudanças climáticas. As reflexões e propostas elaboradas pelos participantes resultaram em um documento coletivo, que integra o movimento das Mini COP’s do Instituto Alana que permiam a agenda da Infância e Educação da COP30.
Atualmente, todas as escolas municipais de Jundiaí são signatárias do Movimento Escolas Pelo Clima, reafirmando o compromisso local com a ação climática. O município também integra a rede internacional Urban95, reconhecida por colocar as crianças no centro das políticas públicas e por incentivar sua participação nas decisões da cidade, como nos conselhos escolares e no Comitê das Crianças.