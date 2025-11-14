A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece em Belém, capital do Pará, entre 10 e 21 de novembro de 2025, já mobiliza cidades de todo o país e Jundiaí é uma delas. A Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do programa Escola da Gente, vem se destacando com iniciativas que unem sustentabilidade, inovação pedagógica e cuidado com as pessoas, transformando as escolas em verdadeiros territórios vivos de aprendizagem.

Um vídeo com o resumo das boas práticas desenvolvidas nas escolas municipais de Jundiaí será apresentado na Mostra de Cinema Infantojuvenil pelo Clima, durante a COP30, no dia 15 de novembro. A participação, representada pela supervisora do Núcleo de Sustentabilidade da Secretaria Municipal de Educação (SME), Marina Formis de Oliveira, marca o reconhecimento internacional do trabalho da Educaçãono município, que tem promovido ações inovadoras para integrar a educação climática ao cotidiano escolar e fortalecer o vínculo das crianças com o meio ambiente.

