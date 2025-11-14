O tradicional Bazar de Natal do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) está se aproximando e, para que a ação beneficente aconteça, o hospital conta com o apoio e a solidariedade da população. O evento, que ajuda a arrecadar recursos para a instituição e proporciona preços acessíveis à comunidade, depende da doação de itens em bom estado para compor as vendas.
As contribuições podem ser entregues às quartas-feiras, das 14h às 16h, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, Centro de Jundiaí. Podem ser doados calçados e roupas para adultos e crianças, acessórios, roupas de cama, mesa e banho, brinquedos, livros, artigos de decoração, louças, utensílios domésticos e eletrodomésticos em bom estado. Todas as doações recebidas são selecionadas e organizadas por voluntárias antes de serem disponibilizadas no Bazar.
VEJA MAIS:
A iniciativa tem dupla importância: contribui financeiramente para o hospital e estimula a prática da solidariedade. “Cada doação, por menor que pareça, faz diferença. Além de dar nova utilidade a peças que não são mais usadas, é graças à generosidade das pessoas que conseguimos realizar o bazar e reverter os recursos em prol da instituição”, ressalta a supervisora de Projetos Sociais do HSV, Viviane Rasera.
Participar, doando ou prestigiando o bazar, é uma forma simples e significativa de ajudar a manter viva a missão de cuidar de quem mais precisa.