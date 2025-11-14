O tradicional Bazar de Natal do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) está se aproximando e, para que a ação beneficente aconteça, o hospital conta com o apoio e a solidariedade da população. O evento, que ajuda a arrecadar recursos para a instituição e proporciona preços acessíveis à comunidade, depende da doação de itens em bom estado para compor as vendas.

As contribuições podem ser entregues às quartas-feiras, das 14h às 16h, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, Centro de Jundiaí. Podem ser doados calçados e roupas para adultos e crianças, acessórios, roupas de cama, mesa e banho, brinquedos, livros, artigos de decoração, louças, utensílios domésticos e eletrodomésticos em bom estado. Todas as doações recebidas são selecionadas e organizadas por voluntárias antes de serem disponibilizadas no Bazar.

