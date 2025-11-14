Guardas municipais prenderam um homem por tráfico em uma biqueira no bairro João Maggi, em Itatiba, na madrugada desta sexta-feira (14). Com ele, além de entorpecentes e mais de R$ 700, os GMs apreenderam também um iPhone, que ele alegou que havia sido dado pelo 'cliente', em troca de R$ 20 em drogas.

O aparelho teve o IMEI consultado, não havendo registro de furto ou roubo, o que, segundo apuração do Jornal de Jundiaí, leva a crer que poderia pertencer ao próprio usuário de drogas que o trocou, ou que então uma possível vítima de furto ou roubo não tenha feito Boletim de Ocorrência.

COMO FOI