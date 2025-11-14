Guardas municipais prenderam um homem por tráfico em uma biqueira no bairro João Maggi, em Itatiba, na madrugada desta sexta-feira (14). Com ele, além de entorpecentes e mais de R$ 700, os GMs apreenderam também um iPhone, que ele alegou que havia sido dado pelo 'cliente', em troca de R$ 20 em drogas.
O aparelho teve o IMEI consultado, não havendo registro de furto ou roubo, o que, segundo apuração do Jornal de Jundiaí, leva a crer que poderia pertencer ao próprio usuário de drogas que o trocou, ou que então uma possível vítima de furto ou roubo não tenha feito Boletim de Ocorrência.
COMO FOI
Os GMs Montini e Rodrigues estavam em patrulhamento pela rua Três, no bairro João Maggi - local conhecido como ponto de tráfico de drogas -, quando avistaram um homem com algumas sacolas plásticas nas mãos. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu para interior de um prédio residencial, sendo perseguido a pé e abordado.
Em revista pessoal, foram localizadas três sacolas plasticas, contendo uma porção de maconha gourmet (dry), 29 saquinhos e 51 tubos de maconha comum, três porções de ice, dois frascos de lança-perfume, 148 tubetes de cocaína, 70 pedras de crack, cinco saquinhos com flor de maconha, 43 porções de skank e R$ 758,75, além do iPhone.
Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi determinada sua prisão em flagrante.
O aparelho encontrado e apreendido