14 de novembro de 2025
SE DEU MAL

Ladrões de moto correm com a chegada da PM, mas um acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Os policiais conseguiram prender um dos criminosos
Os policiais conseguiram prender um dos criminosos

Um homem suspeito de tentativa de furto de motocicleta foi preso por policiais militares do 49° Batalhão, em Várzea Paulista. Dois comparsas que estavam com ele conseguiram fugir.

A PM recebeu denúncia de tentativa de furto em andamento, de uma motocicleta, sendo que três criminosos estavam atuando juntos.

Com um vídeo em mãos, PMs foram designados para averiguação e localizaram os suspeitos, dando ordem de parada para abordagem. Todos correram, mas um deles foi alcançado e detido.

Ele confessou participação no crime e foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante.

Agora a Polícia Civil vai investigar para identificar e prender os comparsas que conseguiram fugir.

