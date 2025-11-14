Um homem suspeito de tentativa de furto de motocicleta foi preso por policiais militares do 49° Batalhão, em Várzea Paulista. Dois comparsas que estavam com ele conseguiram fugir.
A PM recebeu denúncia de tentativa de furto em andamento, de uma motocicleta, sendo que três criminosos estavam atuando juntos.
Com um vídeo em mãos, PMs foram designados para averiguação e localizaram os suspeitos, dando ordem de parada para abordagem. Todos correram, mas um deles foi alcançado e detido.
Ele confessou participação no crime e foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante.
Agora a Polícia Civil vai investigar para identificar e prender os comparsas que conseguiram fugir.