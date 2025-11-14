Pensem.

Muito se tem falado na qualidade de ensino e na falta de oportunidades e de novos caminhos para os jovens brasileiros. Tenho percebido que a maioria dos alunos pauta sua carreira pelo dinheiro. Por incrível que pareça é o hoje, o emprego público, através dos concursos, a melhor garantia e segurança para quem busca um futuro menos ameaçador e incerto. Dura e triste realidade brasileira.

Isto me traz em mente uma história contada por Leonardo Boff, em seu livro “A águia e a galinha”, que merece nossa reflexão. Narra a história que um camponês encontrou um filhote de águia, perdido em uma floresta, e resolveu criá-lo. Colocou-o num galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e vivia humilde em companhia delas, embora fosse a rainha de todos os pássaros. Depois de alguns anos, o camponês recebeu em casa um naturalista, que ao olhar para o galinheiro, logo percebeu a presença da águia, com suas longas asas. Intrigado, perguntou se aquele pássaro era realmente uma águia. O camponês confirmou, observando que ela foi criada como galinha, e como galinha nunca alçava voo às alturas. O naturalista retrucou. Ela é e será sempre uma águia. Tem o coração de águia.

Então, decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a ave, ergueu-a bem alto, impulsionou-a para voar, mas a águia pulou para junto das galinhas. Inconformado, o naturalista voltou no dia seguinte, desta vez subiu no telhado da casa com a ave. Mas quando a águia viu as galinhas lá embaixo, pulou e foi para junto delas. Não resignado, marcaram para levar a águia, para distante do galinheiro, no alto de uma montanha. O sol iluminava os campos e as árvores e aquecia a terra dando vida às plantas e às flores. Então,o naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: Águia tem coração de águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra as asas e voe. A águia olhou ao redor, insegura, tremia ao experimentar uma nova vida. O naturalista a segurou, firmemente, na direção do sol, para que pudesse ver a claridade solar e o infinito do horizonte. Neste momento, ela abriu as suas asas, grasnou um canto de liberdade, e começou a voar para o alto, mais para o alto, até confundir-se com o azul do céu.

O naturalista tinha razão. Uma águia é uma águia e uma galinha é uma galinha. A verdade registra que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os mais espertos, muitas vezes, nos fazem pensar como galinhas. E por isso, jovens inscritos no ENEM, abram as asas e voem como águias.

Jamais se contentem com os grãos que jogarem aos seus pés, para ciscarem. Jovens alunos não repitam os erros cometidos e nem copiem modelos desgastados pelo tempo. Busquem com inteligência e criatividade o seu espaço profissional. Pequem pelo erro e não pela omissão. Amem a vida. Não se acomodem. Lutem. Aprendam a recomeçar. Trabalhem sempre. Não parem. Isto já se chama sucesso. Sejam felizes. O Brasil não é, graças a Deus, uma obra acabada.

Guaraci Alvarenga é advogado