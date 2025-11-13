A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) inicia a incubação de sua primeira startup no Programa de Inovação em Saúde: a 3D DIORS DIGITAL DEVICE LTDA — com atividade de pesquisa e desenvolvimento do Dispositivo Intra Oral Restaurador do Sono (DIORS). O projeto, idealizado pela cirurgiã-dentista Denise Fernandes Barbosa, busca transformar como os distúrbios do sono são tratados, oferecendo uma alternativa 100% individualizada, acessível e menos invasiva aos métodos tradicionais.

Atualmente, a terapia mais usada para distúrbios respiratórios do sono é o CPAP, equipamento eletrônico que fornece pressão positiva contínua nas vias aéreas. A DIORS, porém, aposta em uma solução prática e confortável: um dispositivo de avanço mandibular desenvolvido com tecnologia de impressão 3D, capaz de tratar ronco, apneia e bruxismo do sono.

O dispositivo diors® já possui duas patentes deferidas pelo INPI — uma de modelo de utilidade e outra de invenção — e aguarda aprovação internacional pelo PCT/WIPO. A startup, subsidiada pela empresa DFB & Associados LTDA, pretende agora avançar para a fase clínica, com testes em 50 pacientes, em estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp.