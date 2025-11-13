O Conselho Superior Feminino (CONFEM) do CIESP Jundiaí encerrou as atividades de 2025 na quarta-feira (12) com uma palestra ministrada por Vivi Quiessi, especialista em Liderança e Gestão de Pessoas, palestrante, mentora e CHO (Chief Happiness Officer). O encontro foi conduzido pela coordenadora do CONFEM, Cida Gibrail, e reuniu empresárias e executivas da região em um momento de reflexão e aprendizado sobre o papel da liderança humanizada nas organizações.
Formada em Publicidade e Propaganda, com MBA em Marketing e especialização em Gestão de Projetos, Vivi é também treinadora de inteligência emocional, terapeuta e consteladora empresarial, acumulando mais de 15 anos de experiência na formação de equipes autogerenciáveis.
Com o tema “Cuide das pessoas que os números cuidam de si”, Vivi falou sobre a importância de colocar o ser humano no centro da gestão. “Tudo começa e termina na liderança. Os colaboradores, quando saem para trabalhar, querem ir para um lugar igual ou melhor que a própria casa. O olhar da liderança é que garante o bem-estar do colaborador — e esse é um cuidado que não custa para o orçamento da empresa”, afirmou.
Segundo ela, enquanto a motivação é algo que o colaborador traz de casa, o engajamento depende diretamente da liderança, que deve criar um ambiente psicologicamente seguro. “Setenta por cento do engajamento vem da liderança”, pontuou.
A especialista também abordou o desafio atual de muitas empresas na contratação e retenção de talentos, relacionando-o à cultura organizacional. “Quando um profissional decide não trabalhar em determinada empresa, ele está dizendo que não quer viver naquele ambiente. É por isso que o preço do turnover é tão alto. A liderança humanizada mostra que é preciso cuidar dos colaboradores — ouvir o que sentem, como se sentem e o que desejam. É enxergar a pessoa por trás do crachá”, destacou.
Durante sua fala, Vivi deixou claro que liderança humanizada não é ser permissivo ou querer agradar a todos. “Não é moda, é estratégia de negócio. Treinar é mais barato do que desligar. A mudança vem pela conscientização e pelo desenvolvimento de comportamento”, completou.
Usando uma analogia marcante, comparou a liderança a uma árvore: “Os valores e a cultura organizacional são as raízes; a equipe, os galhos; a liderança, o tronco; e os resultados, os frutos. Se você cuida das raízes, fortalece o tronco e nutre os galhos, os frutos aparecem naturalmente. Mas, se só arranca os frutos, a árvore adoece e para de produzir. Liderança humanizada é cuidar da árvore inteira”.
O evento contou com a presença da prefeita de Cabreúva, Noemi Medeiros Bernardes; Erieta Francesconi, mãe do vice-diretor do CIESP Jundiaí, Vandermir Francesconi Júnior; Paula Possas Cereser, esposa do diretor titular Marcelo Cereser; e Simone Zavarizi, esposa do diretor titular eleito para a gestão 2026–2029, Alexandro Zavarizi.
Ao final da palestra, as participantes compartilharam experiências e dúvidas do cotidiano corporativo, que foram respondidas por Vivi com orientações práticas e acolhedoras. As mulheres que participaram da Campanha Mulheres no Comando e tiveram suas fotos na exposição, puderam retirar a foto e levar para casa como recordação.
Encerrando o encontro, Cida Gibrail destacou a importância dos eventos promovidos pelo CONFEM e relembrou a campanha e a exposição “Mulheres no Comando”, que marcou o ano de 2025. “Essa não foi uma campanha aleatória. Ela evidenciou os diversos papéis que a mulher desempenha, sua visão de liderança e sua força transformadora. Ver as jovens do SESI, que participam da equipe de robótica e são as embaixadoras do Confem Jundiaí, mostra que essa força está crescendo, provocando mudanças e inspirando cada uma de nós a fazer, crescer e vencer”, afirmou.