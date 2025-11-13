O Conselho Superior Feminino (CONFEM) do CIESP Jundiaí encerrou as atividades de 2025 na quarta-feira (12) com uma palestra ministrada por Vivi Quiessi, especialista em Liderança e Gestão de Pessoas, palestrante, mentora e CHO (Chief Happiness Officer). O encontro foi conduzido pela coordenadora do CONFEM, Cida Gibrail, e reuniu empresárias e executivas da região em um momento de reflexão e aprendizado sobre o papel da liderança humanizada nas organizações.

Formada em Publicidade e Propaganda, com MBA em Marketing e especialização em Gestão de Projetos, Vivi é também treinadora de inteligência emocional, terapeuta e consteladora empresarial, acumulando mais de 15 anos de experiência na formação de equipes autogerenciáveis.

Com o tema “Cuide das pessoas que os números cuidam de si”, Vivi falou sobre a importância de colocar o ser humano no centro da gestão. “Tudo começa e termina na liderança. Os colaboradores, quando saem para trabalhar, querem ir para um lugar igual ou melhor que a própria casa. O olhar da liderança é que garante o bem-estar do colaborador — e esse é um cuidado que não custa para o orçamento da empresa”, afirmou.