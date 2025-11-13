“Ela se distraiu e já foi a picadinha, nem sentiu nada.” Foi assim que Marcio Roberto de Faria descreveu a aplicação da vacina antirrábica em sua cachorrinha Maya, na manhã desta quinta-feira (13), na Praça Sebastião Pontes (Praça do Coreto), Vila Arens, um dos postos avançados instalados pela Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) na região.

A ação integra um amplo trabalho de bloqueio vacinal estruturado pela unidade, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, como resposta preventiva diretamente no bairro, após a confirmação de um caso de raiva em um felino no entorno, no dia 4 de novembro. Além da Praça Sebastião Pontes, foi fixado um posto avançado também na Praça Gal. Newton Estilac Leal. Nos dois locais as equipes da VISAM receberam os munícipes do bairro para vacinar seus cães e gatos e esclarecer dúvidas sobre a importância do controle e da prevenção contra a raiva, uma doença quase sempre fatal.

