“Ela se distraiu e já foi a picadinha, nem sentiu nada.” Foi assim que Marcio Roberto de Faria descreveu a aplicação da vacina antirrábica em sua cachorrinha Maya, na manhã desta quinta-feira (13), na Praça Sebastião Pontes (Praça do Coreto), Vila Arens, um dos postos avançados instalados pela Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) na região.
A ação integra um amplo trabalho de bloqueio vacinal estruturado pela unidade, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, como resposta preventiva diretamente no bairro, após a confirmação de um caso de raiva em um felino no entorno, no dia 4 de novembro. Além da Praça Sebastião Pontes, foi fixado um posto avançado também na Praça Gal. Newton Estilac Leal. Nos dois locais as equipes da VISAM receberam os munícipes do bairro para vacinar seus cães e gatos e esclarecer dúvidas sobre a importância do controle e da prevenção contra a raiva, uma doença quase sempre fatal.
VEJA MAIS:
VISAM confirma caso de raiva em felino e inicia ações de bloqueio
Jundiaí tem ponto fixo de vacinação antirrábica na VISAM
Essa conscientização também fez Marisa Teramoto levar a cadelinha Peppa e a gatinha Neko logo cedo para se vacinarem. “Assim que vi a notícia sobre o caso de raiva felina em Jundiaí, eu telefonei para a VISAM para agendar a vacinação delas. Então eu soube que haveria essa ação aqui no meu bairro, e trouxe minhas meninas”, contou.
Kelly Lança também garantiu proteção em dose dupla para as gatinhas Duda e Picuty depois de uma mobilização no grupo do bairro. “Elas não saem de casa, há apenas um jardim por onde elas circulam, mas mesmo assim é importante manter a vacinação em dia.” Sergio Clausa deu outro bom exemplo levando a caramelo Kiara para tomar a vacina. “Precisamos nos conscientizar sobre a importância da prevenção. A vacina é para o bem dos nossos bichinhos e de toda a vizinhança”, alertou.
Programe-se
A Praça Sebastião Pontes (Praça do Coreto) e a Praça Gal. Newton Estilac Leal seguem como postos de vacinação avançados para moradores da Vila Arens nesta sexta-feira (14), das 8h30 às 16h30. As ações continuam no sábado (15), na Praça Gal. Newton Estilac Leal e no estacionamento da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ).
Para solicitar a dose, basta se dirigir a um desses endereços, nos dias e horários indicados, portando comprovante de endereço e documento de identidade. Cães e gatos a partir de 3 meses de idade poderão ser imunizados. “Esse é um importante trabalho de bloqueio vacinal que nós estamos realizando, em uma grande força-tarefa, para conter qualquer disseminação do vírus da raiva no nosso município. Esperamos que todos os tutores que não tenham vacinado seus cães e gatos se mobilizem para trazê-los em algum desses postos disponíveis”, salienta o coordenador da VISAM, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento.
A VISAM também mantém um posto fixo e permanente de vacinação antirrábica, destinado a cães e gatos residentes de qualquer bairro do município, em funcionamento de segunda à sexta, das 8h às 17h. Tutores interessados devem entrar em contato com a VISAM para orientações e agendamento, por meio dos telefones (11) 4589-6340 / 6350.