A vacinação contra a raiva em cães e gatos apresentou queda de 7,5% em Jundiaí neste ano. Segundo dados da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), até o último levantamento, realizado na segunda-feira (10), o posto fixo de vacinação aplicou 2.114 doses da vacina antirrábica. No mesmo período de 2024 foram 2.287 doses.
Jundiaí está em alerta desde a confirmação do caso em um felino, na última semana, algo que não acontecia desde 1983. Desde então, a VISAM registrou aumento na procura por informações e agendamentos. “A vacina é a melhor prevenção contra a raiva, e o animal deve ser vacinado uma vez ao ano. Além disso, recomenda-se manter os animais dentro de casa”, reforça o coordenador da VISAM, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento.
A moradora de Jundiaí Lucila Thaís de Oliveira, 46 anos, é tutora da cadela Jully, uma maltês de 13 anos. Ela conta que mantém todas as vacinas em dia e, após a notícia do caso de raiva, procurou imediatamente a veterinária para confirmar se estava tudo certo. “Desde que a gente assumiu a guarda deles, é nossa obrigação manter tudo em ordem. Para a saúde e qualidade de vida deles e nossa também”, afirma.
Lucila sempre compreendeu a importância para a saúde de todos ao manter as vacinas em dia
Na região
Em Várzea Paulista, até 31 de outubro de 2025, foram vacinados 723 animais, entre cães e gatos, acima de quatro meses. O município não registrou casos de raiva em 2024 nem em 2025. As doses são aplicadas gratuitamente no Centro de Bem-Estar Animal (CEBEA), na Rua Guarujá, 276, Jardim América 2.
Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones (11) 4606-8137 ou (11) 4595-8776 (WhatsApp). Já em Campo Limpo Paulista, o balanço parcial de 2025 aponta a aplicação de 332 doses. Um caso de raiva em morcego foi confirmado na cidade neste ano. Nenhuma das duas prefeituras informou a quantidade de doses aplicadas em 2024.
As prefeituras de Jarinu, Louveira, Itupeva e Cabreúva foram procuradas, mas não retornaram até o fechamento desta edição.
Imunização
Nesta sexta-feira (14), a Visam realiza ações de vacinação específica na região da Vila Arens – bairro onde houve a confirmação do caso. A imunização acontecerá nas praças Gal. Newton Estilac Leal (Av. Samuel Martins X R. Bento Pires) e Sebastião Pontes (Praça do Coreto). No sábado (15), a ação será repetida na praça Gal. Newton Estilac Leal e no estacionamento da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), na rua Francisco Teles, 250. As pessoas devem levar documento com foto e comprovante de endereço.
A vacinação também é oferecida gratuitamente durante todo o ano no posto fixo da VISAM para cães e gatos a partir de três meses de idade. O endereço é Rua dos Bandeirantes, 375 – Ponte de Campinas e os tutores devem agendar o atendimento pelos telefones (11) 4589-6340 e 4589-6350.