A vacinação contra a raiva em cães e gatos apresentou queda de 7,5% em Jundiaí neste ano. Segundo dados da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), até o último levantamento, realizado na segunda-feira (10), o posto fixo de vacinação aplicou 2.114 doses da vacina antirrábica. No mesmo período de 2024 foram 2.287 doses.

Jundiaí está em alerta desde a confirmação do caso em um felino, na última semana, algo que não acontecia desde 1983. Desde então, a VISAM registrou aumento na procura por informações e agendamentos. “A vacina é a melhor prevenção contra a raiva, e o animal deve ser vacinado uma vez ao ano. Além disso, recomenda-se manter os animais dentro de casa”, reforça o coordenador da VISAM, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento.

A moradora de Jundiaí Lucila Thaís de Oliveira, 46 anos, é tutora da cadela Jully, uma maltês de 13 anos. Ela conta que mantém todas as vacinas em dia e, após a notícia do caso de raiva, procurou imediatamente a veterinária para confirmar se estava tudo certo. “Desde que a gente assumiu a guarda deles, é nossa obrigação manter tudo em ordem. Para a saúde e qualidade de vida deles e nossa também”, afirma.