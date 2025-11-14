Todas, sob a administração do departamento, passam por Jundiaí e Várzea, unindo os bairros mais distantes ao Centro. Segundo a concessionária, desde agosto tem implantado radares em pontos estratégicos dessas vias, com o objetivo de aumentar a segurança viária.

Alguns acidentes graves foram registrados ao longo do ano nas rodovias que cortam a Região e que entraram nas estatísticas das concessionárias que administram os trechos. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), entre 1º de janeiro e 31 de outubro deste ano foram registrados 146 sinistros e cinco óbitos nas rodovias Vereador Geraldo Dias, Vice-prefeito Hermenegildo Tonoli e Adail Eduardo Gut, aumento de 45% em comparação ao mesmo período do ano passado com 101 sinistros e três mortes.

Em contrapartida, outras rodovias que cortam a região de Jundiaí, com maior fluxo diário de veículos, registraram uma redução de 13% no número de acidentes em 2025. Neste ano foram contabilizados 1.171 acidentes, contra 1.347 ocorrências no mesmo período de 2024. O número de mortes também apresentou queda sendo 25 óbitos em 2025, contra 29 no ano anterior, redução também de 13,7%. O levantamento foi feito pelo Jornal de Jundiaí junto às concessionárias que administram as vias.

A Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pelas rodovias João Cereser (SP-360) e Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), registrou uma diminuição tanto no número de acidentes quanto no de vítimas fatais. De janeiro a novembro deste ano, foram 99 ocorrências, três delas com vítimas fatais. No mesmo período de 2024, haviam sido 102 acidentes, com cinco mortes.

A AutoBan, concessionária que administra trechos das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, também apresentou redução. No comparativo entre janeiro e outubro de 2024 e o mesmo período de 2025, houve queda de 19% tanto no número total de acidentes quanto nos fatais. Foram 1.144 ocorrências e 21 mortes em 2024, contra 926 acidentes e 17 óbitos neste ano.