13 de novembro de 2025
CRIMINALISTA

Advogado fala em possível tortura e até tentativa de homicídio

Por Felipe Torezim | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
'Pode ser enquadrado, de forma preliminar, como crime de tortura'
O Jornal de Jundiaí consultou o advogado criminalista Daniel Bertelli Queiroz Corrêa, sobre o caso de maus-tratos sofridos por um menino de 10 anos, em Jundiaí, cujos pais foram presos pelo crime. Para ele, o caso por até mesmo ser enquadrado como tortura durante as investigações, bem como outros crimes podem ser imputados.

Bertelli explicou: "o caso pode ser enquadrado, de forma preliminar, como crime de tortura na modalidade “castigo”, conforme o artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997. Nesse crime, o autor deseja impor um castigo na pessoa que está sob sua guarda, poder ou autoridade e para isto, aplica violência ou grave ameaça causando um sofrimento físico ou mental intenso", comentou.

O advogado ressalta que, no entanto, a tipificação ainda depende do avanço das investigações, podendo haver requalificação para outros delitos, como lesão corporal ou até tentativa de homicídio.

Caso a tortura seja constatada, a legislação prevê pena de reclusão de dois a oito anos, podendo ser aumentada de um sexto a um terço quando a vítima for uma criança, como neste caso. As investigações continuam sob responsabilidade das autoridades competentes.

ENTENDA O CASO

Criança de 10 anos é agredida com requintes de tortura e os pais são presos
Justiça mantém presos pais suspeitos de tortura contra o filho
Delegado abre investigação para saber se irmãos eram agredidos
Menino de 10 anos segue internado; o irmão dele também está

