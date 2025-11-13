O Hospital Universitário informou na tarde desta quinta-feira (13), que o menino de 10 anos, vítima de agressões com requintes de tortura, em Jundiaí, segue internado na companhia do irmão, de 8, que também apresentou lesões aparentemente mais antigas - esta última informação sobre o irmão consta no Boletim de Ocorrência.

Segundo a nota, "as duas crianças envolvidas no caso, seguem internadas e sob acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. As equipes médicas e de assistência social monitoram de perto a evolução clínica dos pacientes, prestando todo o suporte necessário às vítimas e às famílias".

Quando deixarem o hospital, eles se juntarão à irmã, que está em um abrigo.