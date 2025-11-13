Itupeva foi premiada pelo desempenho no Projeto “Óleo do Bem”, iniciativa promovida pela TV TEM que incentiva a reciclagem de óleo de cozinha usado e a preservação do meio ambiente. A ação mobilizou escolas municipais e moradores, com resultados expressivos que reforçam o compromisso do município com a sustentabilidade e a educação ambiental.

O projeto tem como objetivo conscientizar a população sobre o descarte correto do óleo de cozinha, evitando a contaminação de rios e solos. A campanha funciona de maneira simples: o morador armazena o óleo usado em garrafas plásticas e o entrega em um dos 20 pontos de coleta espalhados por Itupeva, localizados principalmente em CEMEBs. A cada litro doado, o participante recebe uma barra de sabão ecológico produzida a partir do próprio óleo reciclado, que também pode ser transformado em biodiesel.

Desde o início do projeto, já foram reciclados mais de 130 mil litros de óleo em todo o interior do Estado de São Paulo, evitando a contaminação de bilhões de litros de água. Em Itupeva, a adesão da rede municipal de ensino foi essencial para o sucesso da campanha, especialmente no CEMEB Professora Elizabeth Oliveira Rodrigues (Diretora Talita Paiva, Coordenadora Pedagógica Graziela Bernardo e Supervisora Raquel Stocco); e CEMEB Cleusa Marchi Barbi (Diretor Luciano Laurentino, ATP Graciela Moraes e Supervisora Vanessa Mativi), que se destacaram entre as unidades premiadas.