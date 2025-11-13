As equipes femininas de vôlei do Time Jundiaí tiveram resultados positivos pelo Campeonato Paulista. No sub-19, o time comandado por Ademir Zamboni se classificou para a semifinal, enquanto o sub-17, dirigido por Moacir Regra, venceu o primeiro jogo da final da Série Bronze.

Pelo sub-19, o Time Jundiaí garantiu a vaga ao derrotar novamente o Adelbras/Vinhedo por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/13 e 25/9), fora de casa, repetindo o placar da partida de ida em Jundiaí. Na semifinal, a equipe enfrenta o AABB/Limeira. O jogo de ida será amanhã (14), às 17h30, no ginásio do Centro Esportivo Antônio de Lima, em Jundiaí, e o confronto de volta está marcado para o dia 28, em Limeira, às 18h. Em caso de uma vitória para cada lado, o finalista será definido em um golden set (melhor de 25 pontos).

O técnico Ademir destacou a boa atuação da equipe. “Apresentamos em Vinhedo um excelente volume de jogo e nossa relação bloqueio-defesa funcionou muito bem, facilitando os contra-ataques. Suportamos bem a pressão no primeiro set, que foi muito equilibrado”, afirmou. Segundo ele, a levantadora Joana foi o destaque da partida pela distribuição das bolas.