As equipes femininas de vôlei do Time Jundiaí tiveram resultados positivos pelo Campeonato Paulista. No sub-19, o time comandado por Ademir Zamboni se classificou para a semifinal, enquanto o sub-17, dirigido por Moacir Regra, venceu o primeiro jogo da final da Série Bronze.
Pelo sub-19, o Time Jundiaí garantiu a vaga ao derrotar novamente o Adelbras/Vinhedo por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/13 e 25/9), fora de casa, repetindo o placar da partida de ida em Jundiaí. Na semifinal, a equipe enfrenta o AABB/Limeira. O jogo de ida será amanhã (14), às 17h30, no ginásio do Centro Esportivo Antônio de Lima, em Jundiaí, e o confronto de volta está marcado para o dia 28, em Limeira, às 18h. Em caso de uma vitória para cada lado, o finalista será definido em um golden set (melhor de 25 pontos).
O técnico Ademir destacou a boa atuação da equipe. “Apresentamos em Vinhedo um excelente volume de jogo e nossa relação bloqueio-defesa funcionou muito bem, facilitando os contra-ataques. Suportamos bem a pressão no primeiro set, que foi muito equilibrado”, afirmou. Segundo ele, a levantadora Joana foi o destaque da partida pela distribuição das bolas.
Zamboni também ressaltou a evolução do elenco, que recentemente disputou a Taça Paraná e terminou em 12º lugar na Série Ouro, entre 42 equipes do Brasil, Chile e Colômbia. “Nossa equipe teve uma performance incrível e aprimorou seu padrão de jogo, em especial o trabalho defensivo”, disse. O Estadual é o último campeonato da temporada do sub-19, que conta com as atletas Joana, Dani, Fernanda, Maju, Clarice, Raissa, Rayssa, Ariadne, Valentina, Bianca, Rebeca, Carol e Cecília.
Já o sub-17 venceu o São Caetano por 3 sets a 2 (25/23, 17/25, 23/25, 26/24 e 15/13), em Jundiaí, no primeiro jogo da final da Série Bronze da Divisão Especial. A partida foi equilibrada, com alternância de domínio nos sets, e o Time Jundiaí levou a melhor no tie-break. O segundo confronto será no dia 25 de novembro, em São Caetano. Se o adversário vencer, o título será decidido em golden set.
O técnico Moacir Regra contou com as atletas Camila, Lívia, Raissa, Alice, Nívia, Raissa M., Giovanna, Sophia, Rebeca, Maria, Maria Antônia, Isabelle, Agatha e Letícia.