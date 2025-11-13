Com apoio unânime dos moradores, foi apresentada nesta quatra-feira (12) a proposta de revitalização e regularização do Residencial Chalé, um importante passo para melhorar a qualidade de vida dos moradores e promover a valorização do conjunto habitacional em Itupeva.

O prefeito Rogério Cavalin esteve no local ao lado do secretário de Governo, Márcio Mazucato, e de Eliana Alencar, de Desenvolvimento Social, e reforçou o que a Prefeitura tem feito nessa região. “Me recordo que vocês não contavam com iluminação pública e conseguimos trazer essa melhoria para vocês. Esse foi só o começo! Com esse novo projeto, a vida de todos os moradores do Residencial Chalé vai mudar para melhor!”, disse ele.

A apresentação foi conduzida pela Diretora de Regularização Fundiária, Samara Moura, pelo Fiscal de Obras, Marcos Grosseli e pela Arquiteta, Maria de Lourdes Jovaneli.