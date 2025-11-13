Com apoio unânime dos moradores, foi apresentada nesta quatra-feira (12) a proposta de revitalização e regularização do Residencial Chalé, um importante passo para melhorar a qualidade de vida dos moradores e promover a valorização do conjunto habitacional em Itupeva.
O prefeito Rogério Cavalin esteve no local ao lado do secretário de Governo, Márcio Mazucato, e de Eliana Alencar, de Desenvolvimento Social, e reforçou o que a Prefeitura tem feito nessa região. “Me recordo que vocês não contavam com iluminação pública e conseguimos trazer essa melhoria para vocês. Esse foi só o começo! Com esse novo projeto, a vida de todos os moradores do Residencial Chalé vai mudar para melhor!”, disse ele.
A apresentação foi conduzida pela Diretora de Regularização Fundiária, Samara Moura, pelo Fiscal de Obras, Marcos Grosseli e pela Arquiteta, Maria de Lourdes Jovaneli.
De acordo com o levantamento do programa de Regularização Fundiária (Reurb), o Residencial Chalé possui 96 unidades habitacionais, sendo que 83 famílias residem atualmente no local. O projeto apresentado pela Prefeitura prevê ações de revitalização urbana e melhorias estruturais.
Entre as intervenções propostas estão a implantação de áreas verdes, espaços de convivência e lazer, quadra poliesportiva, rede de esgoto e readequação das unidades que apresentam riscos estruturais, garantindo mais segurança e conforto para as famílias.
Outro destaque é a construção de um bolsão de estacionamento para reorganizar o espaço urbano e eliminar as garagens improvisadas em frente às residências, ampliando a circulação de veículos e pedestres nas vias internas do residencial.
Vanuza, moradora do Residencial Chalé, comentou sobre a novidade. “Estou muito feliz com o que foi apresentado. Só quem mora aqui e passou pelo que passamos até hoje sabe o que isso significa para nós!”, disse ela.