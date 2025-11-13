Em reunião realizada nesta semana, o prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado do diretor do Departamento de Regularização Fundiária, Clovis Pinhata Baptista, e do diretor-presidente da DAE Jundiaí, Luiz Roberto Del Gelmo, esteve com os moradores da região para esclarecer dúvidas e apresentar, às famílias que vivem próximas à linha férrea, na Vila Arens, o andamento do processo de regularização fundiária das moradias que pertencem à União.

A ação é resultado de uma intermediação do vereador Kachan, que solicitou apoio do Executivo para retomar o processo iniciado há anos e que estava paralisado. A partir da articulação do Fundo Municipal de Habitação, o município recorreu à União para solicitar a transferência da posse da área, permitindo que os moradores possam futuramente receber os títulos de propriedade de suas casas.

