Participaram do trabalho técnicos do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), em parceria com a concessionária de energia CPFL-Piratininga e com empresas de telecomunicações e internet, responsáveis pela organização e retirada de fiações irregulares.

A Prefeitura de Jundiaí segue com o mutirão de reordenamento de cabos em diferentes regiões da cidade. Nesta semana, as ações foram realizadas em postes da rua Maria do Carmo Pontes de Oliveira, no bairro Cidade Jardim, na região Noroeste da cidade.

“O reordenamento dos cabos contribui diretamente para a segurança, a estética urbana e a melhoria dos serviços públicos de iluminação e energia. É um trabalho conjunto que reflete o cuidado da prefeitura com a cidade e com a população”, destacou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.

O reordenamento de cabos segue um cronograma elaborado pelo Departamento de Iluminação da prefeitura em conjunto com a concessionária de energia. As ações já foram realizadas em diversos bairros, como Almerinda Chaves, Novo Horizonte, Residencial Jundiaí I e II, Vila Hortolândia, Vila Lacerda, Jardim Shangai, Jardim Botânico, Jardim Bandeirantes, Jardim Planalto, Anhangabaú, além de vias da região Central.

“Estamos avançando com o cronograma e garantindo mais organização e segurança nas redes aéreas. O reordenamento evita riscos de acidentes e melhora a eficiência da iluminação pública”, explicou o diretor do Departamento de Iluminação Pública da Smisp, Carlos Bocci.