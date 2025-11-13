13 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
DETIDO

PM intervém para negociar rendição do filho em favor da mãe

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os PMs mediaram a situação e convenceram o filho a sair da casa
Os PMs mediaram a situação e convenceram o filho a sair da casa

Policiais militares intervieram em uma ocorrência de violência doméstica envolvendo mãe e filho, em Várzea Paulista, nesta quarta-feira (12). O rapaz foi detido.

Durante a parte da manhã, mãe e filho tiveram um desentendimento, sendo que as forças policiais foram acionadas e ambos acabaram na delegacia para registro de ocorrência. Após serem liberados, já no período da tarde, voltaram ao confronto, sendo necessário mais uma vez o acionamento da Polícia Militar.

Quando os PMs chegaram, constataram que o rapaz havia invadido a casa da mãe e estava lhe causando transtornos. Mesmo na presença dos agentes, ele se recuava a sair do imóvel, sendo necessário negociação para sua rendição.

Ambos foram novamente levados para a delegacia, onde outro BO foi registrado e o filho ficou à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários