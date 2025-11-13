Policiais militares intervieram em uma ocorrência de violência doméstica envolvendo mãe e filho, em Várzea Paulista, nesta quarta-feira (12). O rapaz foi detido.

Durante a parte da manhã, mãe e filho tiveram um desentendimento, sendo que as forças policiais foram acionadas e ambos acabaram na delegacia para registro de ocorrência. Após serem liberados, já no período da tarde, voltaram ao confronto, sendo necessário mais uma vez o acionamento da Polícia Militar.

Quando os PMs chegaram, constataram que o rapaz havia invadido a casa da mãe e estava lhe causando transtornos. Mesmo na presença dos agentes, ele se recuava a sair do imóvel, sendo necessário negociação para sua rendição.