O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) abre, a partir da meia-noite do dia 17 de novembro, as inscrições para três novos cursos gratuitos com início em dezembro: Microsoft Power BI; Fotografia para e-commerce; e Aprenda a fabricar e vender massas frescas. As capacitações são oferecidas em parceria com o Senai e o Sebrae e têm como objetivo promover a geração de renda e o desenvolvimento profissional dos participantes.
As pré-inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário é considerado intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições (hora, minuto e segundo).
VEJA MAIS:
Cada participante poderá se inscrever em apenas um curso. A lista dos contemplados será publicada no site da prefeitura, e os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. O não retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.
Em caso de cursos realizados em parceria com o Senai, os contemplados deverão também enviar os documentos solicitados (RG, CPF, comprovante de residência e comprovante escolar) no momento da confirmação.
As fichas não contempladas ficarão em lista de espera e poderão ser chamadas em caso de desistência. O participante que desistir de um curso sem aviso prévio ficará impedido de se inscrever novamente por um período de três meses.
Cursos disponíveis
- Parceria Senai
Microsoft Power BI
Vagas: 10
Carga horária: 32h
Período: 5 a 18/12
Aulas: de terça a sexta-feira, das 13h20 às 17h20
Local: Senai Jundiaí – rua Eng. Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos
O curso tem como objetivo capacitar os alunos a desenvolver soluções na plataforma de Business Intelligence (BI), transformando dados em informações estratégicas para negócios.
- Parceria Sebrae
Fotografia para e-commerce
Vagas: 18
Período: 1 a 16/12
Aulas: de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h
Carga horária: 48h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, Portão 3, Anexo ao Parque da Uva – Anhangabaú
Pré-requisito: idade mínima de 18 anos
O curso ensina técnicas de fotografia voltadas ao comércio eletrônico, com foco em aprimorar a apresentação visual de produtos e impulsionar as vendas on-line.
- Aprenda a fabricar e vender massas frescas
Vagas: 16
Período: 4 a 22/12
Aulas: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, Portão 3, Anexo ao Parque da Uva – Anhangabaú
Pré-requisito: idade mínima de 18 anos
Os participantes aprenderão técnicas práticas de preparo e comercialização de massas frescas, com foco no empreendedorismo e geração de renda.