O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) abre, a partir da meia-noite do dia 17 de novembro, as inscrições para três novos cursos gratuitos com início em dezembro: Microsoft Power BI; Fotografia para e-commerce; e Aprenda a fabricar e vender massas frescas. As capacitações são oferecidas em parceria com o Senai e o Sebrae e têm como objetivo promover a geração de renda e o desenvolvimento profissional dos participantes.

As pré-inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário é considerado intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições (hora, minuto e segundo).

