13 de novembro de 2025
ON-LINE

Veja quais são os serviços campeões de acesso do Detran-SP

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Quatro dos cinco recursos mais buscados pela população fazem uso de alta tecnologia, unindo inteligência artificial e criptografia
Os serviços mais requisitados pelo condutor paulista no portal do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) – que ganhou nova versão em maio deste ano – são consulta a débitos e restrições de veículos; como licenciar a moto ou o carro; e pontuação por multas na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Esses e outros serviços ficaram ainda mais ágeis devido às melhorias implantadas pelo órgão de trânsito, que investe continuamente em novas tecnologias e visual mais intuitivo para melhorar a navegação e a entrega na plataforma.

Os três serviços mencionados passaram por atualizações para dar uma resposta ainda mais rápida ao cidadão: a partir do momento em que o usuário se loga na página com uma conta Gov.br, o sistema busca suas informações, dentro da base de dados do Detran-SP. Assim, quando o visitante realiza o login, automaticamente, os pontos que possui na CNH, por exemplo, são mostrados na hora, como ocorre com o saldo em conta em aplicativos de banco.

Essa forma de levantar os dados com agilidade se deve à chamada hiperautomação, quando são combinados recursos tecnológicos diversos, de criptografia a inteligência artificial, para responder com prontidão e com uma camada extra de proteção.

O top 5 dos serviços mais acessados do Detran-SP conta ainda com a transferência de veículos, que possui uma versão hiperautomatizada, a Transferência Digital de Veículos (TDV), capaz de emitir em menos de 5 minutos o novo documento do carro ou da moto com o nome do comprador, e o serviço de renovação da CNH, que pode ser iniciado on-line.

No ar desde maio, o novo portal do Detran-SP já recebeu 9,34 milhões de visitantes únicos, uma média de 1,7 milhão por mês. Também em média, um usuário acessa cinco páginas diferentes a cada visita e com rapidez: ele passa cerca de dois minutos no site.

Serviços de trânsito mais acessados em SP:

  1. Consulta a débitos e restrições
  2. Licenciamento anual do veículo
  3. Consulta a pontos na CNH
  4. Transferência de veículo
  5. Renovação da CNH

