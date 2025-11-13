Os serviços mais requisitados pelo condutor paulista no portal do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) – que ganhou nova versão em maio deste ano – são consulta a débitos e restrições de veículos; como licenciar a moto ou o carro; e pontuação por multas na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Esses e outros serviços ficaram ainda mais ágeis devido às melhorias implantadas pelo órgão de trânsito, que investe continuamente em novas tecnologias e visual mais intuitivo para melhorar a navegação e a entrega na plataforma.

Os três serviços mencionados passaram por atualizações para dar uma resposta ainda mais rápida ao cidadão: a partir do momento em que o usuário se loga na página com uma conta Gov.br, o sistema busca suas informações, dentro da base de dados do Detran-SP. Assim, quando o visitante realiza o login, automaticamente, os pontos que possui na CNH, por exemplo, são mostrados na hora, como ocorre com o saldo em conta em aplicativos de banco.

Essa forma de levantar os dados com agilidade se deve à chamada hiperautomação, quando são combinados recursos tecnológicos diversos, de criptografia a inteligência artificial, para responder com prontidão e com uma camada extra de proteção.