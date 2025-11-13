Os serviços mais requisitados pelo condutor paulista no portal do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) – que ganhou nova versão em maio deste ano – são consulta a débitos e restrições de veículos; como licenciar a moto ou o carro; e pontuação por multas na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Esses e outros serviços ficaram ainda mais ágeis devido às melhorias implantadas pelo órgão de trânsito, que investe continuamente em novas tecnologias e visual mais intuitivo para melhorar a navegação e a entrega na plataforma.
Os três serviços mencionados passaram por atualizações para dar uma resposta ainda mais rápida ao cidadão: a partir do momento em que o usuário se loga na página com uma conta Gov.br, o sistema busca suas informações, dentro da base de dados do Detran-SP. Assim, quando o visitante realiza o login, automaticamente, os pontos que possui na CNH, por exemplo, são mostrados na hora, como ocorre com o saldo em conta em aplicativos de banco.
Essa forma de levantar os dados com agilidade se deve à chamada hiperautomação, quando são combinados recursos tecnológicos diversos, de criptografia a inteligência artificial, para responder com prontidão e com uma camada extra de proteção.
O top 5 dos serviços mais acessados do Detran-SP conta ainda com a transferência de veículos, que possui uma versão hiperautomatizada, a Transferência Digital de Veículos (TDV), capaz de emitir em menos de 5 minutos o novo documento do carro ou da moto com o nome do comprador, e o serviço de renovação da CNH, que pode ser iniciado on-line.
No ar desde maio, o novo portal do Detran-SP já recebeu 9,34 milhões de visitantes únicos, uma média de 1,7 milhão por mês. Também em média, um usuário acessa cinco páginas diferentes a cada visita e com rapidez: ele passa cerca de dois minutos no site.
Serviços de trânsito mais acessados em SP:
- Consulta a débitos e restrições
- Licenciamento anual do veículo
- Consulta a pontos na CNH
- Transferência de veículo
- Renovação da CNH