13 de novembro de 2025
EM JUNDIAÍ

Criança é judiada com requintes de tortura e os pais são presos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
O delegado determinou a prisão em flagrante dos pais
O delegado determinou a prisão em flagrante dos pais

Um homem de 43 anos e sua esposa, de 37, foram presos na noite desta quarta-feira (12), em uma escola particular infantil, na Vila Municipal, em Jundiaí, suspeitos de violência com requintes de tortura contra um de seus filhos, adotivo, de apenas 10 anos. A prisão aconteceu graças a uma denúncia de uma técnica do Fórum de Jundiaí, que soube da situação e acionou uma conselheira tutelar. Apesar de estar de folga, a conselheira tomou as rédeas da situação e foi até a escola onde estava a criança. Ao ouvir os primeiros relatos de agressões graves, chamou a Guarda Municipal para garantir a segurança da abordagem aos pais, que foram presos. De acordo com relato dos GMs e da conselheira, os pais não demostraram reação emocional ou arrependimento no momento da prisão. A vítima foi levada para o Hospital Universitário, onde foram confirmadas múltiplas fraturas.

Quando chegou na escola, após tomar conhecimento por meio da técnica do Fórum, a conselheira se deparou com com a equipe pedagógica e com uma representante da secretaria de educação, quando também soube que o caso já havia sido comunicado ao Fórum e ao Ministério Público. A criança também estava no local, visivelmente machucada, apresentando hematomas recentes na mão e na região lombar, estando com dificuldades para andar e sentindo muitas dores.

Questionado, ele revelou que vinha sendo agredido pela mãe, que frequentemente utilizava uma raquete para feri-lo como forma de punição. O garoto contou, também, que ela o obriga a permanecer durante a noite em posição de flexão, apenas de cueca, trancado em um escritório, sem alimentação adequada e sem poder dormir - ele também alegou que o pai sempre foi conivente, inclusive tendo participado muitas vezes das seções de tortura.

O irmão também foi ouvido e confirmou as denúncias, alegando que também é agredido e apresentou cicatrizes em seu corpo. Ambos foram informados pela conselheira que receberiam atendimento médico e acolhimento institucional.

Após isso, diante das graves denúncias, a profissional acionou a GM e afastou a filha mais nova do ambiente, sendo que os guardas lhes deram voz de prisão. Ambos também foram cientificados dos procedimentos e proteção às crianças - neste momento o pai questionou se seria necessário acionar um advogado. Após serem orientados, ambos se mostraram calmos, sem demonstrar arrependimento e negaram as agressões. Eles foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o flagrante foi registrado e eles foram indiciados e presos.

NO HOSPITAL

A criança de 10 anos foi encaminhada ao hospital, onde reforçou as denúncias, alegando que além de apanhar com a raquete, tinha os cabelos arrancados e a mãe apertava seus testículos. Além disso, ele também era obrigado a ficar sem tomar banho por até duas semanas, sem poder se alimentar, como forma de punição.

O exame clínico constatou múltiplas fraturas e alterações abdominais, sendo solicitado ultrassonografia, que deve ser realizada em breve. O garoto permaneceu internado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

