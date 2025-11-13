Um homem de 43 anos e sua esposa, de 37, foram presos na noite desta quarta-feira (12), em uma escola particular infantil, na Vila Municipal, em Jundiaí, suspeitos de violência com requintes de tortura contra um de seus filhos, adotivo, de apenas 10 anos. A prisão aconteceu graças a uma denúncia de uma técnica do Fórum de Jundiaí, que soube da situação e acionou uma conselheira tutelar. Apesar de estar de folga, a conselheira tomou as rédeas da situação e foi até a escola onde estava a criança. Ao ouvir os primeiros relatos de agressões graves, chamou a Guarda Municipal para garantir a segurança da abordagem aos pais, que foram presos. De acordo com relato dos GMs e da conselheira, os pais não demostraram reação emocional ou arrependimento no momento da prisão. A vítima foi levada para o Hospital Universitário, onde foram confirmadas múltiplas fraturas.

Quando chegou na escola, após tomar conhecimento por meio da técnica do Fórum, a conselheira se deparou com com a equipe pedagógica e com uma representante da secretaria de educação, quando também soube que o caso já havia sido comunicado ao Fórum e ao Ministério Público. A criança também estava no local, visivelmente machucada, apresentando hematomas recentes na mão e na região lombar, estando com dificuldades para andar e sentindo muitas dores.

Questionado, ele revelou que vinha sendo agredido pela mãe, que frequentemente utilizava uma raquete para feri-lo como forma de punição. O garoto contou, também, que ela o obriga a permanecer durante a noite em posição de flexão, apenas de cueca, trancado em um escritório, sem alimentação adequada e sem poder dormir - ele também alegou que o pai sempre foi conivente, inclusive tendo participado muitas vezes das seções de tortura.