A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), promoverá no dia 17 de novembro, das 8h30 às 12h, a 23ª edição do Festival Regional de Natação (Frena). O evento acontece na piscina olímpica do CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú. As inscrições já estão encerradas e são esperados 130 participantes, de oito equipes de Jundiaí e cidades da região.

Alunos do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) estarão no festival, bem como alguns integrantes do Time Jundiaí de Natação. “Entre as outras delegações confirmadas, estão a Acquacenter, Amarati, Apae de Campinas, Apae de Várzea Paulista, Espaço Avançar de Indaiatuba e Instituto Santa Luzia de Itu”, afirma a diretora do Departamento de Esporte Adaptado da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Vanessa Patrícia Rancoletta do Nascimento.

