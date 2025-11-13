13 de novembro de 2025
EM VALINHOS

I Festival de Arte, Ciência e Cultura no Observatório Astronômico

Divulgação
Evento promete fim de semana imperdível para toda a família, com atividades culturais e também descobertas científicas
Nos dias 15 e 16 de novembro, o Observatório Astronômico de Valinhos (OAM/IAG-USP), localizado no bairro Abrahão de Moraes (acesso por Vinhedo), será o palco de uma experiência única que combina arte, ciência e cultura. O evento, intitulado I Festival de Arte, Ciência e Cultura do Observatório, é promovido pela USP em parceria com as prefeituras de Valinhos e Vinhedo, e oferece uma programação diversificada para toda a família.

Durante o festival, os participantes terão a oportunidade de vivenciar uma série de atividades interativas que incluem exposições de arte e ciências, observação do Sol e do céu noturno com telescópios, além de palhaçaria científica e oficinas para todas as idades. O evento também contará com apresentações musicais, como o Coral e a Orquestra Bem Viver, e diversas atividades ecológicas, incluindo uma roda de capoeira.

O destaque da programação no domingo será o Cine-Debate SciFic, com a exibição de filmes seguidos de discussão, além de uma sessão de autógrafos com autores e lançamentos de livros. O festival busca unir a arte e a ciência de maneira acessível, permitindo que o público experimente o encanto do céu e as maravilhas do universo de forma lúdica e educativa.

Um dos principais atrativos do evento será o lançamento do projeto "Astrônomo por uma Noite", destinado a jovens do ensino médio. Os participantes terão a chance de observar o céu ao lado de pesquisadores da USP, uma oportunidade de se aprofundar no universo da astronomia de maneira prática e interativa.

A entrada é gratuita e aberta ao público, com destaque para a acessibilidade a todas as idades – de estudantes e famílias a curiosos em geral. Alguns workshops e atividades exigem inscrição prévia.

Serviço:

  • Evento: I Festival de Arte, Ciência e Cultura do Observatório
  • Data: 15 e 16 de novembro de 2025
  • Horário: sábado, das 10h às 21h | domingo, das 10h às 18h
  • Local: Observatório Astronômico de Valinhos – IAG/USP
  • Entrada: gratuita (inscrições para algumas atividades)
  • Mais informações: Instagram do Observatório

