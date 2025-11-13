Nos dias 15 e 16 de novembro, o Observatório Astronômico de Valinhos (OAM/IAG-USP), localizado no bairro Abrahão de Moraes (acesso por Vinhedo), será o palco de uma experiência única que combina arte, ciência e cultura. O evento, intitulado I Festival de Arte, Ciência e Cultura do Observatório, é promovido pela USP em parceria com as prefeituras de Valinhos e Vinhedo, e oferece uma programação diversificada para toda a família.

Durante o festival, os participantes terão a oportunidade de vivenciar uma série de atividades interativas que incluem exposições de arte e ciências, observação do Sol e do céu noturno com telescópios, além de palhaçaria científica e oficinas para todas as idades. O evento também contará com apresentações musicais, como o Coral e a Orquestra Bem Viver, e diversas atividades ecológicas, incluindo uma roda de capoeira.

O destaque da programação no domingo será o Cine-Debate SciFic, com a exibição de filmes seguidos de discussão, além de uma sessão de autógrafos com autores e lançamentos de livros. O festival busca unir a arte e a ciência de maneira acessível, permitindo que o público experimente o encanto do céu e as maravilhas do universo de forma lúdica e educativa.