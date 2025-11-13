13 de novembro de 2025
Chuvaradas: prefeitura intensifica ações para evitar enchentes

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
Equipes fazem serviços como limpeza de bocas de lobo, o que ajuda no escoamento da água durante as chuvas
A Prefeitura de Jundiaí segue com as ações de prevenção da “Operação Contra Enchentes”. Nesta semana, as equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) concentram os trabalhos de limpeza de bocas de lobo e hidrojateamento nas regiões Central e Leste, além de atender as solicitações encaminhadas pela população por meio do serviço 156.

De acordo com o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra, a manutenção preventiva é fundamental para garantir o escoamento adequado da água da chuva. “A limpeza das bocas de lobo permite que a água escoe corretamente para as galerias pluviais, mitigando riscos de alagamentos e transtornos para a população”, destacou.

Entre os pontos que receberam os serviços nesta semana está a rua Anna Lenne Faccioni, no loteamento Alto da Malota, onde foi realizada a limpeza completa do sistema de drenagem. Outro local atendido foi a avenida Alexandre Milani, no Jardim Rosaura.

O cronograma das ações é definido previamente pelas equipes da Smisp e está sendo intensificado neste período que antecede as chuvas de verão.

“Ao longo de todo o ano, realizamos a limpeza preventiva e, quando necessário, utilizamos o hidrojato para desobstrução das galerias. Neste mês de novembro, intensificamos ainda mais os trabalhos, sem deixar de atender também as demandas encaminhadas pelo 156 “, reforçou o secretário interino.

Descarte correto

O Departamento de Limpeza Pública (Limpub) da Smisp, solicita que os moradores evitem o descarte irregular de lixo e entulho, que pode obstruir os sistemas de drenagem e causar alagamentos. Ao longo de todo o ano, a Prefeitura de Jundiaí mantem serviços de Coleta Orgânica, Seletiva e o Cata-Treco. O dia da coleta em cada bairro pode ser conferido neste link.

A prefeitura informa que a população pode solicitar serviços de limpeza e manutenção através do número 156.

