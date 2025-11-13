A Prefeitura de Jundiaí segue com as ações de prevenção da “Operação Contra Enchentes”. Nesta semana, as equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) concentram os trabalhos de limpeza de bocas de lobo e hidrojateamento nas regiões Central e Leste, além de atender as solicitações encaminhadas pela população por meio do serviço 156.

De acordo com o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra, a manutenção preventiva é fundamental para garantir o escoamento adequado da água da chuva. “A limpeza das bocas de lobo permite que a água escoe corretamente para as galerias pluviais, mitigando riscos de alagamentos e transtornos para a população”, destacou.

