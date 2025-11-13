13 de novembro de 2025
PARA A CADEIA

Receptador é preso por PMs em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Os policiais do RPM conduziram o criminoso ao Plantão Policial
Um homem procurado pela Justiça por receptação foi capturado por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, no Jardim São Camilo, em Jundiaí.

Os PMs do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) faziam patrulhamento, quando suspeitaram de um homem que ficou nervoso ao avista-los.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta aos seus dados pessoais, constou mandado de prisão pelo artigo 180 do Código Penal.

Desta forma, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão e ele ficou à disposição da Justiça.

