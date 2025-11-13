Um homem procurado pela Justiça por receptação foi capturado por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, no Jardim São Camilo, em Jundiaí.

Os PMs do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) faziam patrulhamento, quando suspeitaram de um homem que ficou nervoso ao avista-los.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta aos seus dados pessoais, constou mandado de prisão pelo artigo 180 do Código Penal.