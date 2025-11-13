A Prefeitura de Jundiaí realiza no último sábado do mês, 29 de novembro, das 9h às 15h, a primeira edição do projeto “Prefeitura na Área”, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto (rua Londrina, nº 865 – Jardim Martins). A ação itinerante vai levar mais de 30 serviços públicos gratuitos diretamente à comunidade, reunindo em um só espaço atendimentos de saúde, cidadania, assistência social, habitação, emprego, bem-estar animal, cultura e lazer.
O objetivo do projeto é facilitar o acesso da população aos serviços municipais e aproximar a administração pública das pessoas, garantindo inclusão, cidadania e qualidade de vida.
Entre os principais serviços disponíveis estão:
Cidadania e Documentação
- Emissão e orientações sobre RG, CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito
- Solicitações de Isenção de taxas para obtenção de certidões
- Agendamento com a Defensoria Pública
- Orientações sobre Título de Eleitor e Carteirinha do Idoso Digital
- Apoio e informações sobre o Canal 156
Saúde e Prevenção
- Aferição de pressão arterial e teste de glicemia
- Vacinação (conforme disponibilidade de imunobiológicos)
- Plantão de orientação e prevenção de doenças
Educação e Inclusão
- Inscrições em creches, em parceria com a Cijun
- Plantão de dúvidas da Secretaria de Educação
- Divulgação de cursos gratuitos e qualificações
- Oficinas e brincadeiras infantis
- Participação dos mascotes Super Servidor, Vaguinho, Julinha e Zé Gotinha
Emprego e Renda
- Mutirão de Emprego com intermediação de vagas
- Orientações sobre o programa Jovem Aprendiz
- Apoio à formalização de MEIs e informações sobre microcrédito pelo Banco do Povo Paulista
- Plantão sobre licenciamento e regularização de atividades
Tributos e Regularização
- Parcelamento de dívidas de IPTU, ISS e taxas municipais
- Atendimento sobre regularização fundiária
- Informações sobre tributos municipais
- Direitos Humanos e Assistência
- Orientações sobre o Programa Maria da Penha
- Atendimento social e jurídico básico
Bem-Estar Animal
- Microchipagem gratuita de cães
- Orientações sobre posse responsável, vacinação e castração
- Presença do Canil Municipal
Cuidados Pessoais
- Corte de cabelo masculino gratuito, oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade
Lazer e Cultura
- Apresentações culturais, brinquedos e atividades recreativas
- Exposição de artesanato local e brinquedos como pula-pula e pintura facial
- Food Trucks (pastel, milho, batata-frita)
O prefeito Gustavo Martinelli reforça que a iniciativa simboliza o compromisso da administração com o atendimento humanizado e próximo da comunidade. “O 'Prefeitura na Área' foi pensado para levar serviços e oportunidades aos bairros, principalmente àqueles que mais precisam. É uma forma de garantir direitos e ouvir as demandas de perto, construindo uma cidade cada vez mais acolhedora e participativa”, destacou o prefeito.
O evento conta com a participação de todas as secretarias municipais, além de parceiros como Fundo Social de Solidariedade, Cijun, Banco do Povo Paulista, Defensoria Pública, TVTEC, Guarda Municipal, Debea e Escola Superior de Educação Física de Jundiaí.
Data: 29 de novembro de 2025 (sábado)
Local: Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto – Rua Londrina, nº 865, Jardim Martins
Horário: das 9h às 15h