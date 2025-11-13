13 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CIDADANIA

‘Prefeitura na Área’ leva mais de 30 serviços ao Jardim Martins

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto
Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto

A Prefeitura de Jundiaí realiza no último sábado do mês, 29 de novembro, das 9h às 15h, a primeira edição do projeto “Prefeitura na Área”, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto (rua Londrina, nº 865 – Jardim Martins). A ação itinerante vai levar mais de 30 serviços públicos gratuitos diretamente à comunidade, reunindo em um só espaço atendimentos de saúde, cidadania, assistência social, habitação, emprego, bem-estar animal, cultura e lazer.

O objetivo do projeto é facilitar o acesso da população aos serviços municipais e aproximar a administração pública das pessoas, garantindo inclusão, cidadania e qualidade de vida.

Entre os principais serviços disponíveis estão:

Cidadania e Documentação

  • Emissão e orientações sobre RG, CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito
  • Solicitações de Isenção de taxas para obtenção de certidões
  • Agendamento com a Defensoria Pública
  • Orientações sobre Título de Eleitor e Carteirinha do Idoso Digital
  • Apoio e informações sobre o Canal 156

Saúde e Prevenção

  • Aferição de pressão arterial e teste de glicemia
  • Vacinação (conforme disponibilidade de imunobiológicos)
  • Plantão de orientação e prevenção de doenças

Educação e Inclusão

  • Inscrições em creches, em parceria com a Cijun
  • Plantão de dúvidas da Secretaria de Educação
  • Divulgação de cursos gratuitos e qualificações
  • Oficinas e brincadeiras infantis
  • Participação dos mascotes Super Servidor, Vaguinho, Julinha e Zé Gotinha

Emprego e Renda

  • Mutirão de Emprego com intermediação de vagas
  • Orientações sobre o programa Jovem Aprendiz
  • Apoio à formalização de MEIs e informações sobre microcrédito pelo Banco do Povo Paulista
  • Plantão sobre licenciamento e regularização de atividades

Tributos e Regularização

  • Parcelamento de dívidas de IPTU, ISS e taxas municipais
  • Atendimento sobre regularização fundiária
  • Informações sobre tributos municipais
  • Direitos Humanos e Assistência
  • Orientações sobre o Programa Maria da Penha
  • Atendimento social e jurídico básico

Bem-Estar Animal

  • Microchipagem gratuita de cães
  • Orientações sobre posse responsável, vacinação e castração
  • Presença do Canil Municipal

Cuidados Pessoais

  • Corte de cabelo masculino gratuito, oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade

Lazer e Cultura

  • Apresentações culturais, brinquedos e atividades recreativas
  • Exposição de artesanato local e brinquedos como pula-pula e pintura facial
  • Food Trucks (pastel, milho, batata-frita)

O prefeito Gustavo Martinelli reforça que a iniciativa simboliza o compromisso da administração com o atendimento humanizado e próximo da comunidade. “O 'Prefeitura na Área' foi pensado para levar serviços e oportunidades aos bairros, principalmente àqueles que mais precisam. É uma forma de garantir direitos e ouvir as demandas de perto, construindo uma cidade cada vez mais acolhedora e participativa”, destacou o prefeito.

O evento conta com a participação de todas as secretarias municipais, além de parceiros como Fundo Social de Solidariedade, Cijun, Banco do Povo Paulista, Defensoria Pública, TVTEC, Guarda Municipal, Debea e Escola Superior de Educação Física de Jundiaí.

Data: 29 de novembro de 2025 (sábado)
Local: Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto – Rua Londrina, nº 865, Jardim Martins
Horário: das 9h às 15h

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários