A Prefeitura de Jundiaí realiza no último sábado do mês, 29 de novembro, das 9h às 15h, a primeira edição do projeto “Prefeitura na Área”, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto (rua Londrina, nº 865 – Jardim Martins). A ação itinerante vai levar mais de 30 serviços públicos gratuitos diretamente à comunidade, reunindo em um só espaço atendimentos de saúde, cidadania, assistência social, habitação, emprego, bem-estar animal, cultura e lazer.

O objetivo do projeto é facilitar o acesso da população aos serviços municipais e aproximar a administração pública das pessoas, garantindo inclusão, cidadania e qualidade de vida.

Entre os principais serviços disponíveis estão:

Cidadania e Documentação

Emissão e orientações sobre RG, CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito

Solicitações de Isenção de taxas para obtenção de certidões

Agendamento com a Defensoria Pública

Orientações sobre Título de Eleitor e Carteirinha do Idoso Digital

Apoio e informações sobre o Canal 156

Saúde e Prevenção

Aferição de pressão arterial e teste de glicemia

Vacinação (conforme disponibilidade de imunobiológicos)

Plantão de orientação e prevenção de doenças

Educação e Inclusão

Inscrições em creches, em parceria com a Cijun

Plantão de dúvidas da Secretaria de Educação

Divulgação de cursos gratuitos e qualificações

Oficinas e brincadeiras infantis

Participação dos mascotes Super Servidor, Vaguinho, Julinha e Zé Gotinha

Emprego e Renda

Mutirão de Emprego com intermediação de vagas

Orientações sobre o programa Jovem Aprendiz

Apoio à formalização de MEIs e informações sobre microcrédito pelo Banco do Povo Paulista

Plantão sobre licenciamento e regularização de atividades

Tributos e Regularização

Parcelamento de dívidas de IPTU, ISS e taxas municipais

Atendimento sobre regularização fundiária

Informações sobre tributos municipais

Direitos Humanos e Assistência

Orientações sobre o Programa Maria da Penha

Atendimento social e jurídico básico

Bem-Estar Animal

Microchipagem gratuita de cães

Orientações sobre posse responsável, vacinação e castração

Presença do Canil Municipal

Cuidados Pessoais

Corte de cabelo masculino gratuito, oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade

Lazer e Cultura