13 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

GMs flagram ladrão 'estudando' o comércio e ele acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os GMs suspeitaram de que ele estivesse planejando um roubo
Os GMs suspeitaram de que ele estivesse planejando um roubo

Um ladrão procurado pela Justiça de Minas Gerais foi capturado por guardas municipais na avenida Jundiaí, em Jundiaí, enquanto observada os estabelecimentos comerciais da via. A suspeita era de que ele estivesse estudando possíveis vítimas.

Os GMs Leonarde, Nabor, Maurivan e Ribeiro da Silva faziam patrulhamento pela avenida, quando suspeitaram do homem observando o comércio. Temendo que ele estivesse armado e pronto a assaltar, os agentes o abordaram.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em checagem aos seus dados pessoais, os guardas localizaram um mandado de prisão expedido pela Justiça mineira pelo crime de roubo.

O ladrão foi conduzido à ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários