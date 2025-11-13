Um ladrão procurado pela Justiça de Minas Gerais foi capturado por guardas municipais na avenida Jundiaí, em Jundiaí, enquanto observada os estabelecimentos comerciais da via. A suspeita era de que ele estivesse estudando possíveis vítimas.

Os GMs Leonarde, Nabor, Maurivan e Ribeiro da Silva faziam patrulhamento pela avenida, quando suspeitaram do homem observando o comércio. Temendo que ele estivesse armado e pronto a assaltar, os agentes o abordaram.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em checagem aos seus dados pessoais, os guardas localizaram um mandado de prisão expedido pela Justiça mineira pelo crime de roubo.