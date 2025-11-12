Um suspeito de tentativa de assalto próximo a um posto de combustíveis na esquina da avenidas São João e Antônio Frederico Ozanan, na Ponte São João, foi preso por guardas municipais, no final da noite desta terça-feira (11), após ser agredido agredido pela vítima e mais dois homens, que o ajudaram a detê-lo. O suspeito, que é de Várzea Paulista, precisou ser socorrido ao Hospital São Vicente por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já a vítima e os 'ajudantes' foram levados para o Plantão Policial.

A equipe de monitoramento da Guarda Municipal flagrou pelas câmeras o que parecia ser uma briga entre várias pessoas no posto de combustíveis. Viaturas que estavam nas imediações foram deslocadas para averiguação e, ao chegarem, se depararam com um homem ferido e imobilizado, com outros três ao lado dele.

Em questionamentos, eles contaram que um deles havia acabado de sofrer tentativa de assalto, cometida pelo homem que eles estavam agredindo. Por conta de ferimentos nas costas e dores na coluna e na cabeça, o Samu foi acionado e levou o suspeito para o hospital, onde permaneceu escoltado.