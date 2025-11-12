A Unidade de Vigilância em Saúde (VISAM) de Jundiaí reforça que a vacinação antirrábica para cães e gatos segue sendo realizada na cidade. O atendimento ocorre de segunda a sexta das 8hs às 17hs, na sede da unidade, localizada na Rua dos Bandeirantes, 375 – Ponte de Campinas, mediante agendamento prévio pelos telefones (11) 4589-6340 e (11) 4589-6350.

A medida é necessária para evitar o desperdício de doses, já que cada frasco da vacina contém 25 doses com validade de até três dias corridos após a abertura. Assim, quando a VISAM atinge o número mínimo de 25 animais cadastrados, os tutores são informados sobre a data e o horário em que devem levar seus pets para a imunização.

Além do ponto fixo, a VISAM realiza nesta semana uma ação de vacinação específica na região da Vila Arens, voltada aos moradores do entorno onde foi identificado um caso positivo de raiva em um felino. As ações serão realizadas em três dias e voltadas especificamente para cães e gatos residentes no bairro. Serão 3 postos avançados de vacinação instalados, abertos das 8h30 às 16h30, conforme a seguinte programação: