O secretário de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Jose Carlos Sacramone, pediu exoneração do cargo. A decisão foi comunicada à administração municipal nesta quarta-feira (12), que definiu a diretora do Departamento de Engenharia de Mobilidade, Ana Paula Silva de Almeida, como substituta. Nos bastidores, a saída de Sacramone era especulada já há algumas semanas.
Sacramone havia assumido o cargo em janeiro e liderava as discussões para a licitação do novo transporte público, inclusive presente nas audiências públicas. Ele era uma indicação do vice-prefeito, Ricardo Benassi. Segundo a Prefeitura, a decisão foi “por motivos pessoais e familiares”. Procurado, ele não quis se manifestar.
Segundo Ana Paula, nova função representa a continuidade de um trabalho técnico e comprometido com a qualidade da mobilidade urbana. “Nosso foco será garantir mais eficiência ao transporte coletivo, segurança viária e acessibilidade para todos os jundiaienses”, afirma.
Ana Paula substitui Jose Carlos Sacramone
O agora ex-secretário é o quinto a deixar a administração, iniciada neste ano. Em agosto, Edney Benedito Sampaio Duarte Jr. (secretário de Negócios Jurídicos e Cidadania), André Ferrazzo (secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente) e Ricardo Benassi (secretário de Governo e Finanças) tiveram as saídas confirmadas. Lucas Marques Lusvarghi foi realocado do cargo de secretário de Administração e Gestão de Pessoas para Secretário Municipal de Finanças.
Em janeiro, o secretário de Saúde, Adolfo Martin, pediu exoneração após problemas repentinos de saúde, incluindo uma crise grave de arritmia e hipertensão, o que resultou em uma internação. Márcia Facci, à época gestora-adjunta, assumiu a titularidade da secretaria.