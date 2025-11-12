O secretário de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Jose Carlos Sacramone, pediu exoneração do cargo. A decisão foi comunicada à administração municipal nesta quarta-feira (12), que definiu a diretora do Departamento de Engenharia de Mobilidade, Ana Paula Silva de Almeida, como substituta. Nos bastidores, a saída de Sacramone era especulada já há algumas semanas.

Sacramone havia assumido o cargo em janeiro e liderava as discussões para a licitação do novo transporte público, inclusive presente nas audiências públicas. Ele era uma indicação do vice-prefeito, Ricardo Benassi. Segundo a Prefeitura, a decisão foi “por motivos pessoais e familiares”. Procurado, ele não quis se manifestar.

Segundo Ana Paula, nova função representa a continuidade de um trabalho técnico e comprometido com a qualidade da mobilidade urbana. “Nosso foco será garantir mais eficiência ao transporte coletivo, segurança viária e acessibilidade para todos os jundiaienses”, afirma.