Um projeto da Defesa Civil de Itupeva levou orientação e prevenção às turmas dos terceiros anos das escolas municipais de Itupeva. Depois de meses de encontro com instrutores do órgão, o encerramento da primeira edição do projeto Defesa Civil na Escola ocorreu nesta terça-feira (11), no Complexo Esportivo da Vila São João.

Nessa primeira etapa participaram alunos dos CEMEBs Victória Cômodo Raymundo Fernandes, Maria Stela Salles Izzo, Thereza Angelina Lourençon, Professor Edson Eduardo Ramos da Silva. Além das palestras, a ação previa uma Olimpíada de Frases e, aquelas consideradas as melhores, foram premiadas.

