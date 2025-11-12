Um projeto da Defesa Civil de Itupeva levou orientação e prevenção às turmas dos terceiros anos das escolas municipais de Itupeva. Depois de meses de encontro com instrutores do órgão, o encerramento da primeira edição do projeto Defesa Civil na Escola ocorreu nesta terça-feira (11), no Complexo Esportivo da Vila São João.
Nessa primeira etapa participaram alunos dos CEMEBs Victória Cômodo Raymundo Fernandes, Maria Stela Salles Izzo, Thereza Angelina Lourençon, Professor Edson Eduardo Ramos da Silva. Além das palestras, a ação previa uma Olimpíada de Frases e, aquelas consideradas as melhores, foram premiadas.
Segundo informações do Diretor da Defesa Civil, Oséias de Oliveira, estas escolas foram escolhidas por um motivo. “Via georreferenciamento nós identificamos as escolas mais próximas ao Rio Jundiaí e que podem sofrer com enchentes e, decidimos a partir daí, levar essa temática para estes alunos”, disse ele.
Agentes mirins e suas frases
Cada escola participante seleciono até três frases finalistas e uma comissão julgadora escolheu as três melhores frases do município.
CEMEB Thereza Angelina Lourençon
1º lugar = Paulo Migue Santos França – 3ºB
2º lugar = Kauê dos Anjos Veloso – 3ºA
3º lugar = Henrique Oliveira de França – 3ºC
CEMEB Maria Stela Sales Izzo
1º lugar = Amanda Ribeiro Cavalcante – 3ºA
2º lugar = Maria Heloísa Martins da Rosa – 3ºD
3º lugar = Miguel Santos – 3ºD
CEMEB Professor Edson Eduardo Ramos da Silva
1º lugar = Davi da Mata – 3ºB
2º lugar = Hadassa Vitória Silva – 3ºA
3º lugar = Miguel Camilo – 3ºC
CEMEB Victória Cômodo Raymundo Fernandes
1º lugar = Daniela Carrijo de Souza – 3ºD
2º lugar = Gabriel Henrique Rocha – 3ºB
3º lugar = Alice Peralta Regiolli – 3ºE